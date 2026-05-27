El Estadio Neza 86 está prácticamente rehabilitado para recibir a aficionados durante el Mundial 2026

La reapertura del emblemático estadio permitirá a nuevas generaciones descubrir la pasión de grandes justas y fungir como epicentro de eventos culturales durante la Copa del Mundo. (Foto: X/ @Adolfo_Cerqueda)

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 avanza y el Estadio Neza 86 muestra un nuevo rostro tras intensas jornadas de trabajos de rehabilitación.

El histórico recinto de Ciudad Nezahualcóyotl, símbolo del futbol mexicano y de la memoria barrial del oriente del Valle de México, está casi listo para abrir sus puertas a visitantes, turistas y vecinos que buscan reconectar con su legado mundialista.

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La renovación del Estadio Neza 86 prepara a Ciudad Nezahualcóyotl para recibir visitantes de todo el mundi durante el Mundial 2026. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Impulsada por el gobierno municipal y en colaboración con la Universidad Tecnológica de Neza (UTN), la recuperación ha priorizado tanto la funcionalidad como el valor simbólico, devolviéndole color, vida y sentido de pertenencia a un espacio clave en la historia deportiva local.

El estadio luce renovado y preparado para el Mundial

Las imágenes recientemente compartidas por el Presidente Municipal, Adolfo Cerqueda, dan cuenta del avance en las obras de recuperación:

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Gradas pintadas en vivos colores rojo, azul y amarillo, revitalizando la imagen del estadio.

Limpieza profunda de muros, pasillos y áreas de acceso, con remoción de residuos antiguos y aplicación de nuevas capas de pintura.

Césped cuidado y áreas interiores ordenadas, preparadas para recibir actividades deportivas, culturales y recorridos turísticos.

Las gradas del Neza 86 lucen colores renovados y las áreas comunes muestran mejoras significativas tras semanas de rehabilitación. (X/ @Adolfo_Cerqueda)

El objetivo es que aficionados y visitantes puedan recorrer el estadio y recordar las grandes historias que lo hicieron emblemático.

Un museo itinerante y actividades para celebrar el legado

La rehabilitación no sólo ha sido física: se ha anunciado la instalación de un museo itinerante con fotografías, objetos y recuerdos del Mundial de México 86 y de la época de los legendarios Toros Neza.

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La comunidad ha sido invitada a aportar boletos, recortes, fotografías y testimonios para reconstruir la memoria colectiva del lugar.

El museo servirá como punto de encuentro intergeneracional y espacio de identidad para los habitantes de Nezahualcóyotl .

Se prevé el desarrollo de una ruta gastronómica y eventos culturales vinculados al futbol durante la Copa del Mundo.

Un museo itinerante en el Neza 86 expondrá recuerdos del Mundial México 86 y de la época de los Toros Neza. (Foto: Twitter/@ApuntesdeRabona)

Así, estas acciones buscan consolidar al Neza 86 como un referente turístico y cultural para la región, fortaleciendo el orgullo local.

Identidad, turismo y futuro para el Estadio Neza 86

La recuperación del recinto representa una oportunidad para reintegrar el espacio a la vida urbana y proyectarlo como símbolo de la comunidad.

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Para muchos vecinos, el Neza 86 es parte de la identidad barrial y la memoria futbolera de la ciudad.

La apertura del estadio durante el Mundial permitirá que nuevas generaciones conozcan su historia y vivan el ambiente que marcó a la comunidad.

El plan municipal contempla que el recinto siga activo más allá del evento, albergando actividades deportivas y culturales de forma permanente.

La rehabilitación proyecta al Estadio Neza 86 como símbolo de identidad barrial y motor de actividades culturales permanentes en la región. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

En este sentido, el Neza 86, renovado y vibrante, se prepara para ser nuevamente punto de encuentro y orgullo de todo Nezahualcóyotl en una de las mayores celebraciones deportivas del mundo.