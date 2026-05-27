Lluvias intensas, granizo y calor extremo: así afectará el clima a México este miércoles 27 de mayo

Lluvias intensas, tormentas y calor extremo marcarán el clima en México este 27 de mayo.

México enfrentará este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en gran parte del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo advirtió que diversos fenómenos atmosféricos provocarán precipitaciones severas principalmente en estados del noreste, centro y sureste del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando varias entidades del Pacífico y la Península de Yucatán.

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Entre los estados con mayor riesgo por lluvias intensas destacan Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El pronóstico señala que una vaguada en altura, combinada con humedad proveniente del Golfo de México y la onda tropical número 2, generará lluvias fuertes e intensas en buena parte del país.

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Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas enfrentarán lluvias intensas este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con mayores acumulados de lluvia:

Puebla (sureste)

Veracruz (centro)

Oaxaca (norte y suroeste)

Chiapas (norte, centro y este)

También habrá lluvias muy fuertes en:

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Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Mientras tanto, se esperan lluvias fuertes y chubascos en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Tlaxcala

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían provocar:

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Encharcamientos

Inundaciones urbanas

Deslaves

Crecida de ríos y arroyos

Caída de árboles y anuncios

Además, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en varias regiones del país.

SMN alerta por lluvias intensas con posible caída de granizo en varias regiones del país. (Redes sociales X)

Clima en CDMX y Valle de México: lluvias fuertes por la tarde

Para la Ciudad de México y el Valle de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.

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Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la capital como en municipios del Estado de México.

Así será el clima en la CDMX:

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Temperatura mínima : 12 a 14 °C

Temperatura máxima : 25 a 27 °C

Posibles tormentas eléctricas

Riesgo de granizo

Rachas de viento de hasta 50 km/h

En Toluca se esperan temperaturas más frescas, con mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas de hasta 23 °C.

Onda de calor seguirá en más de 10 estados

Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor extremo continuará afectando varias regiones.

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Onda de calor persistirá en más de 10 estados pese a las lluvias en México. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Estados con temperaturas de hasta 45 grados:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Estados que alcanzarán entre 35 y 40 grados:

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Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

La onda de calor persistirá especialmente en zonas costeras y del Pacífico mexicano, donde el ambiente será sofocante durante las horas de la tarde.

Vientos fuertes y posible formación de torbellinos

El pronóstico también advierte condiciones de viento peligroso en entidades del norte y noreste del país.

SMN alerta por fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Crédito: Cuartoscuro.

Habrá rachas de hasta 70 km/h en:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

En algunas regiones podrían presentarse:

Tolvaneras

Baja visibilidad en carreteras

Caída de estructuras ligeras

Oleaje elevado en zonas costeras

Durante la noche y madrugada todavía existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas este 27 de mayo

Protección Civil y autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones previstas para este miércoles.

Autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua durante las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Retirar objetos que puedan caer por el viento

Manejar con precaución por bancos de niebla y pavimento mojado

Mantenerse atentos a avisos oficiales del clima

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de la onda tropical número 2 y de los sistemas de baja presión que afectan al país, debido al potencial de lluvias intensas y fenómenos severos en las próximas horas.