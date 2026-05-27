Lluvias intensas, granizo y calor extremo: así afectará el clima a México este miércoles 27 de mayo

México enfrentará este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas en gran parte del país, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo advirtió que diversos fenómenos atmosféricos provocarán precipitaciones severas principalmente en estados del noreste, centro y sureste del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando varias entidades del Pacífico y la Península de Yucatán.
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Entre los estados con mayor riesgo por lluvias intensas destacan Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones
El pronóstico señala que una vaguada en altura, combinada con humedad proveniente del Golfo de México y la onda tropical número 2, generará lluvias fuertes e intensas en buena parte del país.
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Estados con mayores acumulados de lluvia:
- Puebla (sureste)
- Veracruz (centro)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Chiapas (norte, centro y este)
También habrá lluvias muy fuertes en:
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- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
Mientras tanto, se esperan lluvias fuertes y chubascos en:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Hidalgo
- Querétaro
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían provocar:
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- Encharcamientos
- Inundaciones urbanas
- Deslaves
- Crecida de ríos y arroyos
- Caída de árboles y anuncios
Además, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en varias regiones del país.
Clima en CDMX y Valle de México: lluvias fuertes por la tarde
Para la Ciudad de México y el Valle de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.
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Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la capital como en municipios del Estado de México.
Así será el clima en la CDMX:
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- Temperatura mínima: 12 a 14 °C
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C
- Posibles tormentas eléctricas
- Riesgo de granizo
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
En Toluca se esperan temperaturas más frescas, con mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas de hasta 23 °C.
Onda de calor seguirá en más de 10 estados
Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor extremo continuará afectando varias regiones.
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Estados con temperaturas de hasta 45 grados:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Estados que alcanzarán entre 35 y 40 grados:
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- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
La onda de calor persistirá especialmente en zonas costeras y del Pacífico mexicano, donde el ambiente será sofocante durante las horas de la tarde.
Vientos fuertes y posible formación de torbellinos
El pronóstico también advierte condiciones de viento peligroso en entidades del norte y noreste del país.
Habrá rachas de hasta 70 km/h en:
- Baja California
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
En algunas regiones podrían presentarse:
- Tolvaneras
- Baja visibilidad en carreteras
- Caída de estructuras ligeras
- Oleaje elevado en zonas costeras
Durante la noche y madrugada todavía existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas este 27 de mayo
Protección Civil y autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones previstas para este miércoles.
Recomendaciones:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Retirar objetos que puedan caer por el viento
- Manejar con precaución por bancos de niebla y pavimento mojado
- Mantenerse atentos a avisos oficiales del clima
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de la onda tropical número 2 y de los sistemas de baja presión que afectan al país, debido al potencial de lluvias intensas y fenómenos severos en las próximas horas.
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