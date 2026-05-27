El magnate Carlos Slim critica el precio de los boletos del Mundial 2026: “Es un exceso”

Slim criticó el precio de los boletos para el Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

A menos de tres semanas del arranque del Mundial 2026, el empresario mexicano Carlos Slim encendió el debate sobre los altos costos del torneo al asegurar que los boletos y otros servicios relacionados con la Copa del Mundo.

Durante su conferencia anual, el presidente honorario de Grupo Carso consideró que los precios de las entradas representan “un exceso”, en medio de la expectativa económica que generará el evento en México, Estados Unidos y Canadá.

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Carlos Slim cuestiona el costo de asistir al Mundial 2026

El magnate fue cuestionado sobre sus expectativas para el Mundial y aprovechó para expresar tanto su entusiasmo por la participación de México como su preocupación por los elevados costos que enfrentan los aficionados.

Slim comentó que le gustaría ver a la Selección Mexicana conquistar el torneo, especialmente porque el país será sede de 13 partidos y albergará el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México.

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Sin embargo, el empresario señaló que asistir a la Copa del Mundo se ha convertido en algo prácticamente inaccesible para muchas personas.

“Son unos cuantos juegos y están carísimos todos los costos de los lugares y todo eso. Yo creo que es un exceso”, afirmó durante la conferencia.

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Una composición editorial muestra boletos de la Copa Mundial 2026, destacando un boleto "Front Category 1" de alto valor en primer plano, mientras aficionados decepcionados revisan sus asientos en móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de los boletos del Mundial 2026 han generado polémica desde las primeras fases de venta.

De acuerdo con reportes, algunas entradas para partidos en México comenzaron en cerca de 5 mil pesos, mientras que boletos premium para encuentros de la Selección Mexicana superaron los 40 mil pesos.

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Incluso, en la última fase de venta, algunas localidades para el partido inaugural alcanzaron cifras cercanas a los 50 mil pesos.

Hospedaje y transporte también disparan las críticas

Declaraciones como las de Slim no solo apuntan al precio de los boletos.

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Diversos reportes han señalado que hoteles, vuelos y otros servicios turísticos en ciudades sede han incrementado considerablemente sus tarifas ante la llegada masiva de visitantes por el Mundial 2026.

Según estimaciones de la Federación Mexicana de Futbol, el torneo dejaría una derrama económica superior a los 2 mil 100 millones de dólares y atraería a millones de turistas al país.

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Pasajeros transitan por una terminal aérea, reflejando el reto logístico que enfrentarán los aficionados de cara a la Copa Mundial 2026, simbolizado por el trofeo. (Reuters)

Aun así, el aumento en los precios ha provocado cuestionamientos sobre qué tan accesible será realmente el evento para los aficionados mexicanos.

El tema incluso ha trascendido fuera de México. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió anteriormente los costos argumentando que el organismo aplica “las tarifas del mercado” en un espectáculo de talla mundial.

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Las declaraciones de Carlos Slim llegan en un momento donde el entusiasmo por el Mundial 2026 convive con crecientes críticas sobre el costo de vivir la experiencia mundialista.

Mientras organizadores y autoridades destacan el impacto económico positivo para México, muchos aficionados consideran que asistir a los partidos se ha convertido en un lujo reservado para unos cuantos.

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