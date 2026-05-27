Pese a intensas lluvias, prevalece la Onda de calor en once estados de México: así será el clima del 26 al 30 de mayo

El fenómeno abarca del 26 al 30 de mayo de 2026 y combina al menos cinco sistemas activos simultáneos, entre ellos una vaguada en altura sobre el noreste, la onda tropical núm. 2 y un frente frío fuera de temporada en el noroeste. (Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes el aviso meteorológico con pronóstico extendido a 96 horas donde describe un escenario dual para el país: lluvias intensas con riesgo de tornados en el norte y sureste del país, mientras una onda de calor se mantiene en 11 estados del Pacífico, centro y sur del territorio nacional.

El fenómeno abarca del 26 al 30 de mayo de 2026 y combina al menos cinco sistemas activos simultáneos, entre ellos una vaguada en altura sobre el noreste, la onda tropical núm. 2 y un frente frío fuera de temporada en el noroeste.

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Onda de calor en once estados

A partir del viernes 29 de mayo, Zacatecas sur se incorpora al mapa de la onda de calor. Las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas se extienden a la mayor parte de la república a lo largo de los cuatro días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda de calor prevalece en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán durante todo el período de pronóstico. Las temperaturas máximas van de 40 a 45 °C en zonas de Sinaloa norte, Jalisco sur, Michoacán, Guerrero noroeste y Oaxaca centro, con registros de 35 a 40 °C en franjas costeras del Golfo y el Caribe.

A partir del viernes 29 de mayo, Zacatecas sur se incorpora al mapa de la onda de calor. Las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas se extienden a la mayor parte de la república a lo largo de los cuatro días.

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Noreste en alerta: tornados y lluvias extremas

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional que muestra el pronóstico del tiempo en México para el 30 de mayo de 2026, destacando la presencia de frentes fríos, línea seca, vaguada en altura, corriente en chorro subtropical, lluvias fuertes y rachas de viento. (SMN Conagua)

El riesgo más severo del período inicial se concentra en el noreste. Este martes 26, una vaguada en niveles altos de la atmósfera interactúa con humedad del Golfo de México y genera lluvias de 75 a 150 milímetros en Tamaulipas suroeste y San Luis Potosí noreste, con descargas eléctricas y posible granizo.

El SMN advierte sobre la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en Coahuila norte, Nuevo León norte y Tamaulipas noroeste. Las rachas de viento en esas zonas alcanzan de 60 a 80 km/h. El miércoles 27, Nuevo León este y Tamaulipas oeste aún registran lluvias de 50 a 75 mm, con rachas de 40 a 60 km/h.

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El sábado 30, el noreste recibe una nueva ronda de lluvias fuertes: Coahuila este y sureste, Nuevo León oeste y sur, Tamaulipas suroeste y San Luis Potosí noroeste acumulan entre 50 y 75 mm.

Centro y Valle de México

El miércoles 27 mantiene ese patrón: Ciudad de México, Estado de México norte, centro y este, Tlaxcala, Hidalgo norte, este y sureste, y Morelos reciben chubascos con lluvias puntuales fuertes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un canal de baja presión extendido sobre el interior del país genera lluvias sostenidas en el centro. Este martes, Ciudad de México, Estado de México este y suroeste, Puebla centro y suroeste, Tlaxcala, Morelos y Guerrero norte acumulan entre 25 y 50 mm.

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El miércoles 27 mantiene ese patrón: Ciudad de México, Estado de México norte, centro y este, Tlaxcala, Hidalgo norte, este y sureste, y Morelos reciben chubascos con lluvias puntuales fuertes. Puebla sureste y Veracruz centro alcanzan los 75 a 150 mm ese día, los valores más altos para la región central en todo el período.

Del jueves 28 al sábado 30, las precipitaciones disminuyen de forma progresiva en el centro. Ciudad de México y Morelos pasan a lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm el sábado, mientras que Puebla y Veracruz mantienen chubascos de 5 a 25 mm.

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Sureste bajo presión acumulada

La onda tropical núm. 2 y una vaguada sobre la península de Yucatán concentran las precipitaciones más persistentes del período en el sureste. Este martes, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo reciben lluvias de 50 a 75 mm; Tabasco, chubascos de 5 a 25 mm.

El miércoles 27 escala la intensidad: Oaxaca norte y suroeste, y Chiapas norte, centro y este alcanzan acumulados de 75 a 150 mm. Tabasco este y sur recibe entre 50 y 75 mm. El jueves 28 marca el pico para la región: Chiapas este y noreste, Tabasco este, Campeche oeste y suroeste, y Yucatán oeste acumulan de 75 a 150 mm, con descargas eléctricas.

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Hacia el viernes 29 y el sábado 30, las lluvias se moderan pero no cesan. Chiapas centro y este, Campeche este, Yucatán sur y Quintana Roo oeste registran entre 50 y 75 mm el viernes. El sábado, Chiapas este mantiene lluvias fuertes y Quintana Roo recibe chubascos de 25 a 50 mm.

Noroeste: frente frío fuera de temporada

Mapa meteorológico de México del 27 de mayo de 2026, detallando la interacción de sistemas frontales, corrientes en chorro, un anticiclón y una onda tropical, con zonas de lluvias y vientos en el territorio nacional. (SMN Conagua)

Un frente frío atípico se aproxima al noroeste desde el miércoles 27. En combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos y las corrientes en chorro polar y subtropical, produce rachas de viento de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Baja California y Sonora.

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El jueves 28, el viento con tolvaneras se extiende a Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, con rachas de 40 a 60 km/h. El viernes y el sábado, Sonora, Chihuahua y Coahuila mantienen rachas de 40 a 60 km/h con tolvaneras.

Oleaje y riesgos en costas

El oleaje escala de forma progresiva en ambos litorales. Este martes, las costas de Yucatán y Quintana Roo y la costa occidental de Baja California registran olas de 1 a 2 metros. El miércoles, la costa occidental de Baja California y Quintana Roo alcanzan de 2 a 3 metros.

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El sábado 30 llega al nivel más alto del período: 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Ese mismo día, un mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros afecta las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y de 1 a 2 metros en Sinaloa y Nayarit.

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, y que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.