Turibus CDMX anuncia rutas exclusivas por el Mundial 2026: museos, atracciones y fechas

(Jesús Aviles/Infobae)

Durante el Mundial 2026, la Ciudad de México suma nuevas opciones de movilidad y cultura. El Turibus será el operador oficial del Corredor Cultural de Host City, con circuitos diseñados para que aficionados y turistas vivan una experiencia diferente en la capital.

Esta iniciativa busca conectar los recintos más emblemáticos y facilitar el acceso a los principales puntos de encuentro, sin perder de vista la agenda futbolística y el ambiente festivo.

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Turibus conectará museos, cultura y Fan Festival durante el Mundial

El proyecto, anunciado este 27 de mayo de 2026, prevé más de 300 mil pasajeros durante el periodo mundialista.

(IG turibusmx)

Según Host City Ciudad de México, el Turibus ofrecerá rutas especiales que permiten descubrir espacios representativos a través de 17 museos y recintos históricos, así como traslados directos al FIFA Fan Festival. La ruta estará activa del 27 de mayo al 31 de julio.

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Rutas especiales Turibus Mundial 2026: museos y recintos

El circuito del Corredor Cultural Host City incluye paradas y exposiciones especiales en los siguientes recintos:

Museo Franz Mayer Museo Memoria y Tolerancia Museo Jumex Museo MIDE Universum México Aquí Museo Dolores Olmedo Museo Papalote Museo de Antropología Museo Tamayo Museo Kaluz Palacio de Iturbide Laberinto Leonora Carrington El Colegio Nacional Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental CISS

(IG turibusmx)

Entre las rutas especiales destacan:

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Ruta Museos Zócalo – Centro – Chapultepec

Ruta Museos Ángel – CISS – Coyoacán

Directo Coyoacán – Museo Dolores Olmedo

Directo Zócalo – Museo Yancuic

Turibus facilitará el acceso al FIFA Fan Festival

Las rutas estarán vinculadas al FIFA Fan Festival, facilitando el traslado de los aficionados hasta los puntos de encuentro más importantes de la ciudad.

Fechas, horarios y boletos de las rutas especiales

El servicio estará disponible del 27 de mayo al 31 de julio de 2026.

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La información sobre horarios, puntos de ascenso y compra de boletos se publicará próximamente en los canales y redes sociales de Turibus y Host City Ciudad de México.