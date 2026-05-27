México Deportes

Turibus CDMX anuncia rutas exclusivas por el Mundial 2026: museos, atracciones y fechas

Los circuitos estarán vinculados al FIFA Fan Festival, facilitando el traslado

Guardar
Google icon
Turibus mundial 2026 cdmx -México- 27mayo
(Jesús Aviles/Infobae)

Durante el Mundial 2026, la Ciudad de México suma nuevas opciones de movilidad y cultura. El Turibus será el operador oficial del Corredor Cultural de Host City, con circuitos diseñados para que aficionados y turistas vivan una experiencia diferente en la capital.

Esta iniciativa busca conectar los recintos más emblemáticos y facilitar el acceso a los principales puntos de encuentro, sin perder de vista la agenda futbolística y el ambiente festivo.

PUBLICIDAD

Turibus conectará museos, cultura y Fan Festival durante el Mundial

El proyecto, anunciado este 27 de mayo de 2026, prevé más de 300 mil pasajeros durante el periodo mundialista.

turibus cdmx -México- 27 mayo
(IG turibusmx)

Según Host City Ciudad de México, el Turibus ofrecerá rutas especiales que permiten descubrir espacios representativos a través de 17 museos y recintos históricos, así como traslados directos al FIFA Fan Festival. La ruta estará activa del 27 de mayo al 31 de julio.

PUBLICIDAD

Rutas especiales Turibus Mundial 2026: museos y recintos

El circuito del Corredor Cultural Host City incluye paradas y exposiciones especiales en los siguientes recintos:

  1. Museo Franz Mayer
  2. Museo Memoria y Tolerancia
  3. Museo Jumex
  4. Museo MIDE
  5. Universum
  6. México Aquí
  7. Museo Dolores Olmedo
  8. Museo Papalote
  9. Museo de Antropología
  10. Museo Tamayo
  11. Museo Kaluz
  12. Palacio de Iturbide
  13. Laberinto Leonora Carrington
  14. El Colegio Nacional
  15. Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental
  16. CISS
turibus cdmx -México- 27 mayo
(IG turibusmx)

Entre las rutas especiales destacan:

  • Ruta Museos Zócalo – Centro – Chapultepec
  • Ruta Museos Ángel – CISS – Coyoacán
  • Directo Coyoacán – Museo Dolores Olmedo
  • Directo Zócalo – Museo Yancuic

Turibus facilitará el acceso al FIFA Fan Festival

Las rutas estarán vinculadas al FIFA Fan Festival, facilitando el traslado de los aficionados hasta los puntos de encuentro más importantes de la ciudad.

Fechas, horarios y boletos de las rutas especiales

El servicio estará disponible del 27 de mayo al 31 de julio de 2026.

La información sobre horarios, puntos de ascenso y compra de boletos se publicará próximamente en los canales y redes sociales de Turibus y Host City Ciudad de México.

Temas Relacionados

TuribusCDMXMundial 2026Copa del MundoMuseosTurismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuándo y dónde ver EN VIVO el serial de la Copa del Mundo de Natación Artística desde México

Las nadadoras continúan con la actividad en la alberca en búsqueda de más medallas para el país y consolidar el gran momento que viven

Cuándo y dónde ver EN VIVO el serial de la Copa del Mundo de Natación Artística desde México

¿Veto o decisión propia? El motivo por el que Martinoli evita al América como local

El máximo referente de la narración deportiva en México tiene una rivalidad especial con el equipo de Coapa y reveló por qué no es bienvenido en el Nido

¿Veto o decisión propia? El motivo por el que Martinoli evita al América como local

Lando Norris reconoce el nivel de Pato O’Ward y habla sobre su futuro en F1: “Espero que no venga por mi asiento”

El actual campeón del mundo habló sobre el momento que vive el mexicano, quien viene de finalizar cuarto en las 500 Millas de Indianápolis

Lando Norris reconoce el nivel de Pato O’Ward y habla sobre su futuro en F1: “Espero que no venga por mi asiento”

Previo a lista definitiva de México para el Mundial 2026: estas fueron las convocatorias de Javier Aguirre en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

La convocatoria de jugadores como Guillermo Franco, Gabriel Caballero y Adolfo Bautista causaron controversia en sus dos antecedentes dentro de los mundiales

Previo a lista definitiva de México para el Mundial 2026: estas fueron las convocatorias de Javier Aguirre en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.

Los herederos de dos históricas dinastías lucharán por la Copa Jr. 2026 en un duelo cargado de orgullo y tradición

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.
MÁS NOTICIAS

NARCO

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

México expulsó a los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo del narcolaboratorio de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que piensa sobre el retiro de Terence Crawford: “La gente merece la revancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que piensa sobre el retiro de Terence Crawford: “La gente merece la revancha”

¿Veto o decisión propia? El motivo por el que Martinoli evita al América como local

Cuáles son los mexicanos que han disputado una final de la UEFA Champions League

Lando Norris reconoce el nivel de Pato O’Ward y habla sobre su futuro en F1: “Espero que no venga por mi asiento”

Previo a lista definitiva de México para el Mundial 2026: estas fueron las convocatorias de Javier Aguirre en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010