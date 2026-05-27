Canelo Álvarez se sincera y revela lo que piensa sobre el retiro de Terence Crawford: “La gente merece la revancha”

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Ya pasaron más de 8 meses desde que Saúl Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford el campeonato indiscutido de las 168 libras y el tapatío se sinceró para dar su opinión sobre el retiro del estadounidense.

Cabe recordar que ambos pugilistas se enfrentaron el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde Bud terminó por imponerse de manera unánime luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

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Sin embargo, a pesar de lograr una victoria histórica en su carrera, el norteamericano decidió “colgar los guantes” y retirarse del pugilismo profesional dejando vacantes los cuatro cinturones de la división.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Canelo lamenta el retiro de Crawford

Canelo Álvarez consideró que el público merece una revancha, pero aceptó que las circunstancias no siempre lo permiten. El boxeador de Guadalajara, Jalisco, afirmó que aprendió de su pelea anterior y decidió tomarse el tiempo necesario para recuperarse de lesiones y cuidar su cuerpo. Además, sostuvo que, pese a la decepción por no concretar la revancha, seguirá adelante con su carrera.

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“Es triste, porque creo que la gente se merece la revancha. Pero ya saben, estas cosas pasan y voy a seguir adelante con mi carrera. Aprendí mucho. Aprendí la lección, y esta vez me tomé el tiempo para cuidar mi cuerpo, mis lesiones y todo lo demás”, comentó el mexicano ante los medios.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

El siguiente paso en la carrera de Álvarez

El anuncio de la próxima pelea de Saúl Álvarez ha reconfigurado el panorama del boxeo internacional. El púgil mexicano disputará el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) supermediano el 12 de septiembre en Riad, donde enfrentará a Christian Mbilli. Este combate marca su regreso al cuadrilátero tras una operación en el codo y una derrota previa que puso en suspenso su calendario.

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El regreso del jalisciense despierta expectativas considerables entre aficionados y especialistas. El hecho de que la cita sea en Arabia Saudita y el rival, Mbilli, añade un atractivo extra a una velada que promete captar la atención global.

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Álvarez, con 63 triunfos, 39 de ellos por nocaut, suma tres reveses y dos empates en su trayectoria profesional. Con 35 años, sigue siendo una figura central en el boxeo contemporáneo, respetado tanto por su capacidad técnica como por su capacidad para reinventarse después de tropiezos.

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El combate frente a Mbilli representa una oportunidad inmejorable para que el mexicano recupere el protagonismo mundial y sume un nuevo cinturón a su palmarés.