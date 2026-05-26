Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Noche de Museos: plan nocturno para recorrer recintos culturales y actividades en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Noche de Museos, iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, convierte a los recintos culturales de la capital en espacios de encuentro nocturno con arte, historia, ciencia y actividades para públicos de todas las edades.

El programa se realiza el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, cuando distintos museos y centros culturales extienden su horario de servicio y organizan actividades especiales.

PUBLICIDAD

Para esta nota se seleccionan ocho opciones de la cartelera del miércoles 27 de mayo de 2026, aunque la programación completa incluye más actividades en otros espacios.

La agenda se puede consultar en la página oficial de Facebook de ''Noche de Museos'' o en la Cartelera CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Qué incluirá la Noche de Museos y dónde consultar la cartelera

En su esquema general, la Noche de Museos se desarrolla de 17:00 a 22:00 horas e incluye propuestas como visitas guiadas, conferencias, presentaciones de libros, conciertos y otras actividades diseñadas para aprovechar el horario vespertino y nocturno, después de las actividades laborales y escolares.

PUBLICIDAD

La cartelera se consulta en la página oficial de Facebook del programa y también en la cartelera de la Ciudad de México.

Algunos recintos, de acuerdo con su organización interna, manejan cuotas de recuperación.

PUBLICIDAD

La Noche de Museos en CDMX se celebra el último miércoles de cada mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta de este miércoles 27 de mayo de 2026 incluye talleres de pintura, clase magistral de rotulismo, teatro con marionetas, conciertos corales, exposiciones fotográficas y divulgación científica con temática mundialista.

Varias actividades se reportan con entrada libre o a bajo costo y con cupos que van de 18 a 350 personas por hora.

PUBLICIDAD

Tlalnepantla de Baz tendrá clase de pintura y vino con cupo de 18 personas

El Instituto Municipal de Cultura y Arte Comunitario de Tlalnepantla de Baz organizará una clase de pintura y vino en el salón 202, frente a la Plaza Cívica Gustavo Baz Prada.

La actividad iniciará a las 19:00 horas del miércoles 27 de mayo, no tiene costo y cuenta con cupo máximo de 18 personas, por lo que requiere reservación previa.

PUBLICIDAD

Tlalnepantla ofrecerá clase de pintura y vino con cupo limitado. (Imagen Ilustrativa Gobierno de la Ciudad de México).

Casa Chiapas CDMX dedicará la noche a Rosario Castellanos en la colonia Juárez

Casa Chiapas CDMX, ubicada en Toledo 22, colonia Juárez, participa con ‘’El mapa de un sueño: Acercamiento al universo de Rosario Castellanos’'.

La jornada se realizará de 17:00 a 20:00 horas e incluirá el conversatorio ‘’Rosario Castellanos, Mujer de Sueños y Palabras’', además de un recorrido con fotografías y materiales inéditos. La entrada es libre, con cupo máximo de 100 personas.

PUBLICIDAD

Casa Chiapas abrirá espacio para conversatorio y recorrido especial sobre Rosario Castellanos. (Imagen Ilustrativa Gobierno de la Ciudad de México).

El Zócalo albergará exposición fotográfica sobre los mundiales en la capital

El Ágora Galería del Pueblo (Plaza de la Constitución 2, piso 2, Centro Histórico) inaugurará la exposición fotográfica ‘’La Ciudad de los 4 Mundiales’' a las 17:30 horas del miércoles 27 de mayo, acompañada de una charla sobre la relación histórica de la capital con los torneos mundiales de futbol.

La actividad será híbrida: presencial con cupo de 40 personas y transmisión simultánea en la página de Facebook del recinto.

PUBLICIDAD

En varias actividades el cupo es limitado y existen opciones de entrada libre o de bajo costo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Rule reunirá charla y presentaciones editoriales

El Centro Cultural El Rule (Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc) presentará la ‘’Noche de Muchos Rótulos’' a partir de las 18:00 horas.

La entrada será libre, sin registro previo y con cupo limitado a 50 asistentes.

PUBLICIDAD

El programa incluirá la charla ‘’De la pulquería al puesto, Rotulismo y Resistencia en la Ciudad de México’', además de presentaciones de libros y el recorrido ‘’Rótulo Vivo’'.

El Rule dedicará la noche al rotulismo chilango. (Imagen Ilustrativa Gobierno de la Ciudad de México).

SimiCasa Museo abrirá la noche con rodeo y aforo de 350 personas por hora

La SimiCasa Museo (Río Neva 17, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc) abrirá de 18:00 a 23:00 horas con Simi Rodeo: Wild West Night y código de vestimenta western (botas, mezclilla y sombrero).

SimiCasa ofrecerá dinámicas y visitas guiadas con temática western. (Imagen Ilustrativa Gobierno de la Ciudad de México).

La programación incluirá toro mecánico, juegos de destreza, sesión de fotos con conversión a llavero y visitas guiadas nocturnas cada 30 minutos.

La entrada general tendrá un costo de 100 pesos mexicanos y personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y niños pagarán 50 pesos mexicanos.