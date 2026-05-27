César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

César Jáuregui Moreno , exfiscal de Chihuahua , acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República ( FGR ) en Ciudad Juárez para comparecer sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

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