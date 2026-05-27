México

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

El exfuncionario acudió a las instalaciones de Ciudad Juárez luego de ser requerido para dar entrevista como testigo

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Un grupo de personas se encuentra manifestándose afuera de las instalaciones a favor de la gobernadora de Chihuahua. Crédito: Captura de pantalla
Un grupo de personas se encuentra manifestándose afuera de las instalaciones a favor de la gobernadora de Chihuahua. Crédito: Captura de pantalla

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para comparecer sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

*Información en desarrollo...

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