Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

La mandataria fue citada a declarar a las 10:00 horas de este miércoles 27 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, acudió a declarar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México sobre la presencia de agentes de la CIA en el operativo donde se localizó un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

La mandataria estatal ya se encuentra en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores; sin embargo, había sido citada por las autoridades en Ciudad Juárez. Hasta el momento se desconoce la razón por la que decidió presentarse a las oficinas centrales.

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Al exterior se encuentran al menos dos alcaldes de la capital del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Mauricio Tabe Echartea (de Miguel Hidalgo) y Alessandra Rojo de la Vega (de Cuauhtémoc), así como legisladores de la misma bancada, quienes acudieron a brindar su apoyo a la mandataria estatal.

En una conferencia de prensa realizada al exterior, la gobernadora acusó que el gobierno está encubriendo a los narcopolíticos mientras que a ella se le persigue por combatir el crimen.

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“Frente a esta Fiscalía pregunto: ¿Qué más quieren saber de mí, de qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad porque yo lo respondo", dijo.

De acuerdo con las autoridades, el llamado se realizó con el objetivo de que rinda entrevista en calidad de testigo derivado de las investigaciones que encabeza la FGR por la presencia de agentes estadounidenses en el país sin haber solicitado permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Maru Campos fue citada a comparecer el 27 de mayo en la FGR. (imagen: Azucena Uresti)

Tras recibir el citatorio, Campos comentó que “hay muchas incongruencias en ese citatorio, está mal hecho, pero por supuesto que estaremos atendiendo”. Además, acusó que no se hiciera lo mismo con otros gobernadores como Rubén Rocha Moya, aunque fue llamado después para declarar por sus acusaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.

El caso CIA generó polémica luego de que tanto la gobernadora como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negaron tener conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, por lo que se busca determinar si tuvieron participación operativa en la localización del laboratorio clandestino.

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Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

Junto a la gobernadora fue citado el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, también convocado a comparecer como testigo en la investigación de este caso, el cual se destapó tras anunciar la muerte de dos agentes estadounidenses.

Sin embargo, el exfiscal intentó cambiar la versión al decir que los agentes extranjeros se encontraron por casualidad los convoyes implicados en el operativo (en plena zona serrana) y les solicitaron que los llevaran a la capital. Luego de la polémica, Jáuregui decidió presentar su renuncia.

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De la denuncia de Javier Corral al juicio político solicitado por Morena: el cerco a Maru Campos tras la colaboración con EEUU

Este martes, la gobernadora de Chihuahua anunció que recibió un segundo citatorio en su contra, pero ahora por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por una denuncia realizada por el senador Javier Corral Jurado por presunto secuestro luego de su fallido intento de arresto en un restaurante de la capital en agosto de 2024.

Aunque dijo que se trató de una imputación por el delito antes referido, la Fiscalía capitalina explicó que en realidad se trató de la notificación de una audiencia luego de que determinaron no ejercer acción penal en contra de Maru Campos al no existir un delito qué perseguir, lo cual fue impugnado por el senador.

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Javier Corral denunció a Maru Campos por intento de detención en Ciudad de México.

Por si fuera poco, la Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua por presuntamente haber cometido violaciones graves a la Constitución Mexicana y omisiones con incidencia en la soberanía, la seguridad nacional y el orden federal.

El documento fue realizado por los 11 legisladores de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua. Dicha denuncia deberá ser ratificada a más tardar el 29 de mayo para ser sometida a análisis por la Subcomisión de Examen Previo.

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Respecto al caso CIA, los últimos avances informados por la Unidad Especial (implementada por Campos Galván) fue que los cuatro agentes ya tenían presencia en México incluso días antes de la realización del operativo, además de que los agentes de la Fiscalía del Estado fueron acompañados por ellos durante el hallazgo del narcolaboratorio.

Procuraduría General de Justicia de Chihuahua/Handout via REUTERS

En tanto, las investigaciones por parte de la FGR continúan para determinar si la Fiscalía del Estado habría incurrido en acciones de competencia federal.

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