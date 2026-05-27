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Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Los presentadores de TV Azteca emitieron su opinión en vivo

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claudia sheinbaum y venga la alegría -México- 27 mayo
(EFE/Captura de pantalla VLA)

El equipo de Venga la Alegría respondió a Claudia Sheinbaum luego del llamado a no ver TV Azteca, defendiendo el trabajo de miles de empleados y señalando que la libertad de ver y elegir contenido no puede ser coartada por una figura de poder.

Durante la emisión del 25 de mayo, conductores y colaboradores rechazaron las declaraciones de la presidenta subrayaron el impacto de estas palabras en las familias mexicanas que dependen de la televisora.

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Venga la Alegría defendió a trabajadores y a la audiencia de TV Azteca

Sergio Sepúlveda abrió la discusión al afirmar: “La familia de Televisión Azteca integramos todos estos que estamos aquí y los que están detrás de cámaras, los que están en las calles y en toda la República Mexicana. Salimos todos los días a trabajar para llevar lo básico a nuestra casa, alimento, salud, educación… y regreso orgulloso de lo que hago”.

Kristal Silva con blusa y pantalón satinados color bronce posa con brazos arriba; detrás, el elenco de 'Venga la Alegría' en el colorido set del programa
Kristal Silva posa con sus brazos elevados en primer plano, mientras el elenco completo de 'Venga la Alegría' sonríe y posa en el set del programa matutino en el fondo. (Krisatl Silva: Instagram)

Ricardo Cázares sumó: “Tres mil familias de las que hablas, Sergio. Hoy la presidente de todos los mexicanos dijo: ‘No, esas tres mil familias no importan’. Si usted disfruta la programación, no importa. Tres mil familias que sí trabajan para todos los mexicanos”.

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El equipo recalcó que el llamado a no ver la televisora afecta directamente a quienes dependen de ese trabajo.

Flor Rubio enfatizó: “Nada ni nadie les puede determinar qué ver o qué no ver… invitar a no ver Televisión Azteca es atentar contra el sustento de muchas familias, mexicanos y mexicanas que trabajamos aquí en conciencia, en libertad, en responsabilidad”.

Kristal Silva dijo sentir dolor por el mensaje: “Es doloroso ver que nuestra líder mencione: ‘No vean tu trabajo, no vean tu programa, no vean tu empresa’. Yo tengo tatuado en el corazón TV Azteca. Venir a Venga la Alegría es entretener a un público que me encuentro en las calles”.

(La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)
(La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Luz Elena González remarcó la importancia de la libertad: “La libertad es un derecho que nadie nos puede quitar y la libertad de expresarnos, mucho menos. Quiero agradecer a todo el público que nos ve todos los días, porque gracias a ustedes estamos aquí”.

Los conductores señalaron los riesgos de condicionar la libertad de expresión

Durante la emisión, los presentadores advirtieron que restringir la libertad de elegir contenido es peligroso para la democracia. Sergio Sepúlveda compartió: “A usted no le tienen que andar diciendo qué ver y qué no ver, qué decidir y qué no decidir. Si usted quiere libertad, si usted quiere información, si usted quiere veracidad, aquí estamos”.

Capi Pérez expresó: “Imagínese que alguien con poder diga: ‘Ya no consuma la panadería donde usted trabaja’. Se siente feo y cuando lo dice el presidente del país, se siente más feo todavía… No le hablamos a borregos, le hablamos a personas inteligentes que deciden qué ver”.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación

Kike Mayagoitia advirtió sobre el autoritarismo: “No pueden mutilar la libertad de expresión. Somos el contrapeso. Si nos callan a nosotros, se acabó”.

Tabata Jalil llamó a la audiencia a decidir por sí misma: “Es una invitación para que despertemos, porque México es más que un mal gobierno (...) Usted decida todos los días qué quiere ver y qué no quiere ver”.

La postura de Venga la Alegría fue clara: la libertad de elegir y la defensa del trabajo de miles de familias no pueden quedar sujetas a la opinión o instrucción de una autoridad.

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