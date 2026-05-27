Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

La conductora Pati Chapoy confrontó a Claudia Sheinbaum tras la polémica sobre la audiencia de TV Azteca, al asegurar que la instrucción de no ver la televisora no fue una opinión, sino una orden directa.
Durante la emisión de Ventaneando este 26 de mayo, Chapoy y su equipo respondieron a los señalamientos de la presidenta, mientras destacaron el alcance de la televisora y defendieron la libertad de ver y trabajar en el medio.
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¿Qué dijeron en Ventaneando?
A lo largo del programa, los colaboradores de Ventaneando sostuvieron que el mensaje de Sheinbaum habría superado el terreno de la opinión.
“Fue genial escuchar el ‘yo nada más di mi opinión’, no señora, dio una orden, pero somos muy reacios los mexicanos y no seguimos las órdenes, porque ayer nos vieron 33 millones de personas”, sentenció Chapoy.
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Pedro Sola señaló:
“Ella puede decir lo que quiere, pero se le olvida que es la máxima autoridad”.
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La conversación en el foro giró en torno al impacto laboral de una instrucción así.
“Y te pueden decir: ‘No, no veas, no, no veas esto, voltea para allá, voltea para allá’. Pero ¿qué creen? La caca flota y apesta. La caca flota y apesta. Y en el momento que menos esperen, aunque tú voltees para allá, te va a alcanzar. Entonces tú, ok, no nos veas si no quieres estar informado, pero te va a alcanzar porque así estamos sumidos en este momento", recalcó Linet Puente.
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Sheinbaum aseguró que “no fue censura, fue opinión”
La controversia surgió cuando Claudia Sheinbaum afirmó que su recomendación respecto no ver TV Azteca era solo una opinión y negó que fuera un acto de censura.
“No es una censura, es una opinión, no los estamos censurando, pudieron decir todo lo que quisieron en sus programas de opinión”, ahondó durante su conferencia matutina.
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación
La jefa de Gobierno propuso incluso que la Fiscalía investigara el origen de los recursos de la televisora.
Sheinbaum sostuvo que no buscaba censurar medios, y que los comentarios sobre la televisora respondían a preocupaciones legítimas sobre el manejo de información y recursos.
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