México

México Pacific, la gasificadora en Saguaro que podría afectar a las ballenas, ya fue aprobada, pero “se está valorando”

Activistas y organizaciones ambientales buscan cancelar este megaproyecto por considerarlo un riesgo para las especies marinas del Golfo de California

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El proyecto de la gasificadora México Pacífico, ubicado en el norte del país, está bajo revisión para garantizar la protección de los ecosistemas locales y la vaquita marina, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ese proyecto ya había sido aprobado. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía la resolución de impacto ambiental. Es un proyecto de una gasificadora, que ya había sido aprobado”, declaró.

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Este es uno de los proyectos que ambientalistas y organizaciones buscan cancelar debido a que representa un riesgo para las ballenas y especies marinas que habitan el Golfo de California.

Al respecto, la mandataria precisó que aunque la inversión cuenta con la resolución de impacto ambiental otorgada previamente, el actual gobierno realiza una evaluación adicional. Explicó que su administración mantiene conversaciones con la empresa responsable para asegurar la protección de la zona donde se pretende ejecutar la obra.

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En qué consiste la construcción de esta gasificadora y por qué quieren frenarla

Activistas y organizaciones ambientales han denunciado que el Golfo de California enfrenta un nuevo desafío ambiental: la posible instalación de una planta para exportar gas natural licuado a Asia en grandes buques. Este megaproyecto industrial representa una amenaza considerable para las ballenas y otras especies del ecosistema marino.

Proyecto Saguaro
Proyecto Saguaro (Página Web)

La ruta prevista para los barcos metaneros atraviesa áreas vitales de crianza de ballenas, lo que eleva el riesgo de colisiones, una de las principales causas de mortalidad para estos mamíferos. Además, el intenso ruido generado por estos buques puede expulsar a las ballenas de sus hábitats tradicionales, afectando sus patrones de vida y reproducción.

Organizaciones ambientales que impulsan la plataforma digital “¿Ballenas o Gas?” han alertado que el denominado proyecto Saguaro de México Pacific tendría consecuencias irreversibles para el ecosistema del Golfo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad única. Según denuncian, la empresa estadounidense responsable busca ejecutar en México actividades industriales que no tienen autorización en la costa del Pacífico de Estados Unidos.

Condiciones para el desarrollo y protección ambiental

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la revisión del proyecto incluye dos puntos clave. El primero es determinar cuántos barcos ingresarían y la ruta que seguirían, con el objetivo de evitar daños a los ecosistemas marinos. “¿Eso qué quiere decir? A ver, cuántos barcos entrarían, cuál sería la ruta de esos barcos para que no afectara a los ecosistemas de la zona”, puntualizó.

El segundo aspecto es la necesidad de que la empresa sostenga encuentros con organizaciones internacionales dedicadas a la protección ambiental. La presidenta señaló: “Que tengan reunión con organizaciones internacionales que tienen que ver con la protección de esas zonas para poder hacer la evaluación, no solamente en México, sino también a nivel internacional”.

Finalmente, subrayó que, en este proceso de revisión, se mantiene la protección de la vaquita marina y los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto. “Pero obviamente, pues al mismo tiempo, se continúa con toda la protección de la vaquita marina y todos los ecosistemas que hay en la zona”.

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