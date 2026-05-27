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Cuáles son los mexicanos que han disputado una final de la UEFA Champions League

Dos jugadores nacionales han sido campeones del máximo torneo de clubes, mientras que uno se quedó cerca de conseguirlo

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Dos jugadores nacionales han sido campeones del máximo torneo de clubes, mientras que uno se quedó cerca de conseguirlo. (Infobae México: Jovani Pérez)
Dos jugadores nacionales han sido campeones del máximo torneo de clubes, mientras que uno se quedó cerca de conseguirlo. (Infobae México: Jovani Pérez)

A lo largo de la historia, pocos futbolistas mexicanos han tenido la oportunidad de llegar a la final de la UEFA Champions League debido a la alta competencia que existe en el máximo torneo de clubes a nivel mundial.

Hasta ahora, solo dos mexicanos han disputado minutos en una final de la Copa de Campeones, Javier “El Chicharito” Hernández con el Manchester United en la temporada 2010-2011 y Rafael Márquez como pieza importante del Barcelona en 2006.

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Único mexicano en ser campeón de Champions dentro del campo

Rafael Márquez levantando la Orejona. (Foto: Archivo)
Rafael Márquez levantando la Orejona. (Foto: Archivo)

Rafael Márquez es el único futbolista mexicano que ha sido campeón de la UEFA Champions League viendo minutos dentro de la cancha. En 2006, el ‘Káiser’ integró la defensa central del Barcelona junto a Carles Puyol y fue parte fundamental en la victoria 2-1 sobre el Arsenal, con goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

Ese año, bajo la dirección de Josep Guardiola, el club catalán conquistó el sextete y el defensor se consolidó como pieza clave del equipo.

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Tres años después, volvió a ser campeón de la Champions League con el Barcelona, aunque en esa final ante el Manchester United no fue convocado por una lesión. A pesar de no jugar el partido decisivo, formó parte del plantel durante todo el proceso.

En 2011, Jonathan dos Santos también fue registrado como campeón de la Champions con el Barcelona, aunque no disputó minutos en la final contra los Red Devils. Aun así, al integrar la plantilla, el título aparece en su palmarés como uno de los pocos mexicanos con esa distinción.

Chicharito también estuvo presente en una final

Javier se quedó a un paso de tocar la gloria en el 2011
Chicharito luego de perder la final de Champions contra el Barcelona en 2011.

En esa misma final de 2011, Javier “Chicharito” Hernández tuvo participación como titular con el Manchester United. El delantero mexicano, quien en ese momento era una pieza fundamental en el ataque junto a Wayne Rooney, no pudo evitar la caída de su equipo por marcador de 3-1 frente al Barcelona, quienes se impusieron con goles de Pedro, Lionel Messi y David Villa.

La presencia de futbolistas mexicanos en finales de la UEFA Champions League sigue siendo una excepción, pues rara vez jugadores de esta nacionalidad logran consolidarse en equipos de élite europea, lo que evidencia las dificultades y el limitado crecimiento del futbol mexicano para exportar jugadores.

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