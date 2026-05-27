Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

(Televisa/Captura de pantalla)

Después de más de dos décadas alejada de uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana, Raquel Garza confirma el regreso de Tere la Secretaria.

La actriz lo reveló en entrevista con Eden Dorantes, donde relató cómo se dio este reencuentro con la figura que la catapultó a la fama a principios de los años 2000.

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Dejar atrás a Tere la Secretaria fue un reto para Raquel Garza

Durante la entrevista, Raquel Garza describe los desafíos que enfrentó después del éxito de Tere la Secretaria.

(Televisa/Captura de pantalla)

Explica que el público la encasilló en ese papel y que le costó mucho desprenderse de la imagen de la secretaria chismosa y ocurrente.

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“Me costó creo que más, más, este, quitármela que, que llegar a posesionarme”, señala la actriz sobre el proceso de dejar atrás a su personaje más famoso.

Comenta que tuvo que reconstruir su carrera y dedicarse tanto al teatro como a la televisión para demostrar su versatilidad.

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“Tuve mucho trabajo que hacer después de Tere la Secretaria. Volví a iniciar mi carrera y trabajé mucho en el teatro al mismo tiempo que hacía televisión. O sea, no fue fácil”, relata.

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Asegura que el esfuerzo valió la pena, pues su objetivo siempre fue diversificar su trabajo y no cerrarse a un solo género:

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“Yo nunca le digo que no al trabajo. Para llegar a este punto trabajé infinitamente para que la gente me abriera un espacio en el teatro, en las series, en el cine, en las telenovelas, pero es de mucho trabajo”.

¿Cómo será el regreso de Tere la Secretaria?

El regreso de Tere la Secretaria se da tras más de 20 años desde su última aparición regular en televisión. Raquel Garza narra que fue convocada para un capítulo especial, lo que la llevó nuevamente a encarnar al personaje.

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(Televisa/Captura de pantalla)

“Ahorita vengo, ahorita vengo de un capítulo especial con Abelito. Me la pidieron y dije: ‘Va, me lo hago’. Pero fue una cosita chiquitita, por eso los pelos, por eso el argüende que traigo”, comparte.

A lo largo de la entrevista, Garza también habla sobre su carrera, el reto de mantenerse vigente en el medio y la fortuna de haber trabajado con figuras como José José y Juan Gabriel.

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