México

Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

La actriz habló lo que este personaje ha significado en su vida

Guardar
Google icon
tere la secretaria -México- 27 mayo
(Televisa/Captura de pantalla)

Después de más de dos décadas alejada de uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana, Raquel Garza confirma el regreso de Tere la Secretaria.

La actriz lo reveló en entrevista con Eden Dorantes, donde relató cómo se dio este reencuentro con la figura que la catapultó a la fama a principios de los años 2000.

PUBLICIDAD

Dejar atrás a Tere la Secretaria fue un reto para Raquel Garza

Durante la entrevista, Raquel Garza describe los desafíos que enfrentó después del éxito de Tere la Secretaria.

tere la secretaria -México- 27 mayo
(Televisa/Captura de pantalla)

Explica que el público la encasilló en ese papel y que le costó mucho desprenderse de la imagen de la secretaria chismosa y ocurrente.

PUBLICIDAD

“Me costó creo que más, más, este, quitármela que, que llegar a posesionarme”, señala la actriz sobre el proceso de dejar atrás a su personaje más famoso.

Comenta que tuvo que reconstruir su carrera y dedicarse tanto al teatro como a la televisión para demostrar su versatilidad.

“Tuve mucho trabajo que hacer después de Tere la Secretaria. Volví a iniciar mi carrera y trabajé mucho en el teatro al mismo tiempo que hacía televisión. O sea, no fue fácil”, relata.

Raquel Garza
|

Asegura que el esfuerzo valió la pena, pues su objetivo siempre fue diversificar su trabajo y no cerrarse a un solo género:

“Yo nunca le digo que no al trabajo. Para llegar a este punto trabajé infinitamente para que la gente me abriera un espacio en el teatro, en las series, en el cine, en las telenovelas, pero es de mucho trabajo”.

¿Cómo será el regreso de Tere la Secretaria?

El regreso de Tere la Secretaria se da tras más de 20 años desde su última aparición regular en televisión. Raquel Garza narra que fue convocada para un capítulo especial, lo que la llevó nuevamente a encarnar al personaje.

tere la secretaria -México- 27 mayo
(Televisa/Captura de pantalla)

“Ahorita vengo, ahorita vengo de un capítulo especial con Abelito. Me la pidieron y dije: ‘Va, me lo hago’. Pero fue una cosita chiquitita, por eso los pelos, por eso el argüende que traigo”, comparte.

A lo largo de la entrevista, Garza también habla sobre su carrera, el reto de mantenerse vigente en el medio y la fortuna de haber trabajado con figuras como José José y Juan Gabriel.

Temas Relacionados

Raquel Garzamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flan de dulce de leche: la receta cremosa y casera que sorprende en cada cucharada

Un postre suave y lleno de sabor que combina textura delicada y un toque caramelizado ideal para compartir en cualquier ocasión

Flan de dulce de leche: la receta cremosa y casera que sorprende en cada cucharada

México y Estados Unidos arrancan hoy negociaciones del T-MEC: habrá tres rondas antes del 1 de julio

Marcelo Ebrard confirma en X la llegada hoy de la delegación del USTR a Ciudad de México

México y Estados Unidos arrancan hoy negociaciones del T-MEC: habrá tres rondas antes del 1 de julio

Brownies saludables sin harina y con frutas: la receta fácil y cremosa que conquista

Una alternativa práctica y dulce elaborada con ingredientes naturales que ofrece textura suave y un sabor intenso ideal para cualquier momento del día

Brownies saludables sin harina y con frutas: la receta fácil y cremosa que conquista

Colocan ofrenda en la UAM Xochimilco en honor a Cielo López, joven estudiante presuntamente asesinada por su pareja

Compañeros de la joven pusieron una ofrenda en su honor; el presunto feminicida de Cielo fue recapturado por autoridades el pasado martes

Colocan ofrenda en la UAM Xochimilco en honor a Cielo López, joven estudiante presuntamente asesinada por su pareja

Esto es lo que gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026

Al ser uno de los anfitriones, se espera que la afición mexicana vuelva a destacar durante esta edición

Esto es lo que gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrojan cadáver detrás del Hospital General de Ciudad Juárez: presentaba golpes y manchas de sangre

Arrojan cadáver detrás del Hospital General de Ciudad Juárez: presentaba golpes y manchas de sangre

Caso Rocha Moya: estos son los 3 funcionarios que aún faltan por declarar en la FGR por acusación de EEUU de nexos con Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de mayo: cae el presunto feminicida de alumna de la UAM

Cómo Morelos se volvió un “paraíso” del narco: de los capos de los 90 a los alcaldes presos en 2026

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

María, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

Así fue como Vicente Fernández mandó construir un cerro para su casa en Los Tres Potrillos

Doña Cuquita y los Aguilar: el vínculo de décadas que llevó a Ángela a cantar en el disco homenaje a Vicente Fernández

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

DEPORTES

Final de la Liga MX Femenil hace historia y se convierte en la más vista en todo el mundo

Final de la Liga MX Femenil hace historia y se convierte en la más vista en todo el mundo

Esto es lo que gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026

Emilio Azcárraga Jean reconoce los campeonatos del América Femenil con reunión especial: “Son superpoderososas”

México vs Australia: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para el amistoso en el Rose Bowl previo al Mundial 2026

Mauricio Pochettino explica por qué eligió a Alejandro Zendejas para el Mundial 2026 con Estados Unidos