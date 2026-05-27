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¿Veto o decisión propia? El motivo por el que Martinoli evita al América como local

El máximo referente de la narración deportiva en México tiene una rivalidad especial con el equipo de Coapa y reveló por qué no es bienvenido en el Nido

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Su aversión al equipo capitalino es uno de sus sellos personales.
Su aversión al equipo capitalino es uno de sus sellos personales.

En el futbol mexicano, la polémica sobre por qué ciertas personas optan por no asistir a partidos del América está en boca de muchos aficionados. En el caso de Christian Martinoli, reconocido narrador deportivo, su ausencia en los encuentros del Club América no se deriva de una sanción o veto impuesto por el club o la Liga MX, sino de una decisión personal.

El periodista aseguró que evita acudir a narrar los partidos donde el América juega como local, incluso cuando le corresponde a la televisora en donde trabaja. Esta determinación es estrictamente personal y no responde a un castigo formal de ningún organismo.

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¿Qué lo aleja del Nido?

El propio Martinoli detalló para Mediotiempo que su postura surge después de observar y experimentar distintos tratos en los estadios alrededor de México. Mientras en otros recintos ha recibido muestras de cortesía y simpatía, es consciente de que la afición del América puede ser mucho más fervorosa durante los partidos en casa.

Al respecto ha dicho: “Nunca voy, porque tampoco quiero ser un provocador en ese aspecto, nunca voy a un partido como local del América”. Reconoce que aunque algunos aficionados de las Águilas simpatizan con él, la mayoría mantiene una actitud distante o crítica.

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Especial
El comentarista deportivo siempre ha demostrado su antiamericanismo. (TV Azteca Facebook)

Martinoli subraya que su decisión busca evitar que la hostilidad del entorno se convierta en un problema mayor. Sabe que, tras los partidos, las emociones suelen estar a flor de piel y que los comentarios del público pueden llegar a tocar cuestiones personales, incluso familiares. Por ello, elige mantenerse al margen y evitar cualquier enfrentamiento que trascienda lo deportivo.

Cuando su canal adquiere los derechos de transmisión de partidos clave, como finales donde América juega de local, Martinoli y su equipo establecen que la narración se realice fuera del estadio. La razón es sencilla: “No vamos al estadio por una cuestión de seguridad”.

A diferencia de sanciones oficiales dictadas por la Liga MX —como vetos por actos violentos o restricciones administrativas— el caso de Christian Martinoli es único, ya que no obedece a ningún reglamento formal. No existe castigo legal, ni resolución alguna por parte del Club América o de la autoridad correspondiente.

Christian Martinoli - club américa
La forma en la que critica al equipo lo ha hecho acreedor del enojo de la afición azulcrema. (Twitter/ Club América// Instagram/ @martinolimx)

La afición americanista no lo quiere

La posición de Martinoli ha provocado reacciones mixtas entre los seguidores del futbol mexicano. Algunos ven su decisión como un gesto responsable para salvaguardar su integridad y mantener la calma durante los partidos, especialmente en un ambiente tan cargado de emociones como el del América. Otros creen que la tensión entre narradores y aficiones es parte natural del espectáculo futbolístico.

El Club América, por su parte, nunca se ha pronunciado al respecto ya que la situación no se relaciona con una sanción formal ni con algún altercado directo. Lo mismo sucede con la Liga MX, que no regula este tipo de decisiones privadas, sino que deja esos temas en manos de la seguridad institucional o de los propios involucrados.

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