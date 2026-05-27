Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

La actriz recomienda dejar de lado diferencias personales y el ego en casos de custodias familiares. - Ig: @ivonnemonteroof

Ivonne Montero rompió el silencio sobre distintos episodios que han marcado su vida personal y profesional durante un encuentro con la prensa.

La actriz se refirió a la disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, un caso que actualmente se desarrolla en Miami y que podría definir si el menor permanece en Estados Unidos, viaja a España o incluso entra temporalmente a un internado.

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Sin mencionar directamente culpables, Montero pidió priorizar el bienestar del menor por encima de las diferencias personales. “Siempre en estos casos hay que dejar de lado el ego, hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que pensar en el bienestar del hijo”, declaró frente a las cámaras.

Ivonne Montero evita señalar a Paulina Rubio, pero deja fuerte mensaje

El caso legal de custodia entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo podría decidir el destino de Andrea Nicolás entre EE.UU., España o un internado. - (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

Durante la conversación con reporteros, la actriz dejó claro que no pretende juzgar a la intérprete de “Y yo sigo aquí”. “No me atrevo a comentar nada ni hacer ningún señalamiento, ni mucho menos, ni aplaudirle nada porque no conozco su historia, no la conozco como madre”, expresó.

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Sin embargo, reconoció que este tipo de situaciones suelen ser complejas y dolorosas para todas las partes involucradas. Según explicó, muchas decisiones tomadas por los hijos pueden estar rodeadas de presión emocional o influencia externa.

Montero insistió en que el conflicto debe manejarse con conciencia y serenidad. “Hay que tomarlo con mucha conciencia, con mucha tranquilidad”, añadió.

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La actriz también habló de su veto y de los problemas de salud que enfrentó

La actriz confirma que sigue vetada de las producciones de Omar Suárez tras su salida de la obra El Sótano. - (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

Además del tema familiar, Ivonne Montero confirmó que continúa bloqueada de las producciones de Omar Suárez tras su salida de la obra El Sótano. Pese a ello, aseguró que actualmente vive una nueva etapa profesional gracias a su trabajo en la puesta en escena Madre Mía.

La actriz relató que atravesó momentos complicados debido a la menopausia, situación que, según explicó, no fue comprendida dentro de la producción teatral. “Yo había ocasiones en que estuve a punto de desmayarme”, afirmó.

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Incluso reveló que llegó a sufrir crisis físicas durante funciones. “A mí me sacaron cargando del escenario en distintas ocasiones”, dijo, al tiempo que aseguró que pidió apoyo médico y artístico para continuar trabajando.