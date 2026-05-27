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Elementos navales presentan lesiones y quemaduras por una flama repentina en la Unidad de Protección Aeroportuaria del AICM

La dependencia precisó que ya realizan las revisiones técnicas para determinar las causas del incidente

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Marinos de la Armada de México heridos reciben atención médica de personal sanitario en un hangar, con ambulancia y camión de bomberos en el exterior.
Marinos de la Armada de México heridos reciben atención médica de emergencia dentro de un hangar, con vehículos de rescate visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se registró un incidente al interior de instalaciones navales de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde una presunta acumulación de gas provocó una flama repentina en un área de cocina.

De acuerdo con el comunicado oficial, la situación fue controlada de manera inmediata por el propio personal naval, por lo que no se generó un incendio de gran magnitud ni hubo riesgos para la población o para las instalaciones cercanas.

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¿Qué ocurrió en las instalaciones de la Semar en el AICM?

La Semar detalló que el incidente ocurrió dentro de una zona de cocina perteneciente a la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria. Según las primeras versiones, la emergencia habría sido ocasionada por una acumulación de gas que derivó en una flama repentina.

Tras el incidente, varios elementos navales resultaron con lesiones y quemaduras de diversa consideración, por lo que recibieron atención inmediata y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

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La dependencia federal precisó que ninguno de los marinos lesionados se encuentra en estado crítico.

Semar realizará investigaciones técnicas

La Secretaría de Marina señaló que mantiene un seguimiento puntual al estado de salud del personal involucrado y que llevará a cabo las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas del incidente ocurrido en las instalaciones navales del AICM.

Asimismo, reiteró que no existió riesgo para usuarios del aeropuerto ni para habitantes de zonas cercanas, debido a que la situación fue contenida rápidamente por el personal de la institución.

Marina realiza entrenamientos en el AICM rumbo al Mundial

Como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Marina (Semar) realizó en abril pasado una serie de entrenamientos y simulacros en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con reportes difundidos el 25 y 26 de abril, los ejercicios incluyeron escenarios de atención ante amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como simulacros de toma de rehenes y apoderamiento ilícito de aeronaves. Las prácticas se desarrollaron entre el 21 y el 23 de abril en distintas zonas estratégicas del aeropuerto.

En los entrenamientos participaron elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, equipos especializados en explosivos y personal del agrupamiento Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026, además de autoridades federales y aeroportuarias.

La Semar informó en ese momento que las actividades tenían como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante el evento mundialista, sin afectar las operaciones del aeropuerto ni poner en riesgo a los pasajeros.

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