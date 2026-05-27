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El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

La nueva misiva está fechada el 26 de mayo de 2026 y fue presentada bajo la figura legal Pro Se, es decir, Guzmán Loera se representa a sí mismo sin sus abogados

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El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta en inglés al juez Brian Cogan. (Anayeli Tapia/Infobae)
El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta en inglés al juez Brian Cogan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Joaquín Guzmán Loera presenta una onceava carta escrita a mano en inglés para pedir que Estados Unidos revise su situación legal y contemple tres salidas: su retorno a México, un nuevo juicio o la revisión de su condena de prisión de por vida. En el documento, solicita una respuesta directa al juez Brian Cogan, quien encabezó su caso penal.

La nueva carta está fechada el 26 de mayo de 2026 y fue presentada bajo la figura legal Pro Se, es decir, Guzmán Loera se representa a sí mismo sin sus abogados. En ese escrito, el fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa sostiene que parte de los procedimientos judiciales en su contra se realizaron de forma irregular y pide que su situación sea examinada a partir de ese argumento.

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En el documento, Guzmán Loera se identifica con el apodo con el que se le conocía en el mundo criminal y con el que también firma sus recientes escritos. En una parte del texto, plantea que busca una “liberación” vinculada a su extradición y menciona que, a su juicio, ha cumplido con criterios para solicitar un nuevo juicio bajo política federal, además de insistir en que existe una “falta de corrección” en su orden de sentencia.

En la carta, Guzmán Loera escribe: “Mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, quien lucha contra el estatuto de limitaciones y por una liberación bajo extradición de vuelta a mi país. Desde 2019 he estado encarcelado y también me cumplido con los estándares para un nuevo juicio según la política federal (…) en lo judicial pido al juez que acepte esta carta en la que pido una respuesta de vuelta (…) sobre la falta de corrección en mi orden de sentencia”.

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La onceava carta de Joaquín El Chapo Guzmán al juez Brian Cogan

El envío forma parte de una cadena de once cartas que Guzmán Loera ha presentado como parte de un esfuerzo reciente para reabrir la discusión sobre su estatus legal. El planteamiento central se mantiene: insiste en que hubo irregularidades procesales y que, con base en eso, un juez debe considerar medidas extraordinarias como la repetición del juicio, un ajuste de la sentencia o su deportación a México.

Guzmán Loera permanece en la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra en confinamiento solitario. Su internamiento en ese centro ocurre tras haber recibido una sentencia a cadena perpetua en julio de 2019, luego de ser enjuiciado y declarado culpable de distintos cargos relacionados con narcotráfico en una corte federal de Brooklyn, Nueva York.

El destinatario de la nueva carta es el mismo juez que resolvió el caso en Estados Unidos. En intentos anteriores, Brian Cogan ya rechazó peticiones formuladas mediante cartas similares, al argumentar que “no tienen sentido” o “no tienen mérito legal”, por lo que desestimó esos reclamos y no abrió una vía de revisión a partir de esos escritos.

Además del canal judicial, Guzmán Loera ha intentado, en escritos previos, llamar la atención de otras autoridades para que atiendan sus solicitudes. Entre los destinatarios mencionados en esos esfuerzos aparece el Departamento de Estado, aunque hasta el momento no existe una respuesta consignada a sus planteamientos.

La insistencia del exlíder del Cártel de Sinaloa coloca nuevamente en el centro su petición de que se reevalúe la forma en que se condujeron actuaciones clave del proceso y la manera en que se emitió la sentencia. En su carta más reciente, también pide que el tribunal no ignore el documento y que le haga llegar una contestación, al sostener que su orden de sentencia presenta fallas que ameritan corrección.

  • Presenta una carta fechada el 26 de mayo de 2026 y pide deportación a México, nuevo juicio o revisión de condena.
  • Asegura que hubo irregularidades en procedimientos y solicita respuesta del juez Brian Cogan.
  • Está preso en Florence, Colorado, desde su sentencia a cadena perpetua de julio de 2019.

La carta en su transcripción en español dice:

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Brooklyn Tribunal Theodore Roosevelt 225 Cadman Plaza East Brooklyn, NY 11201

15 de mayo de 2026

Estado de la prescripción

Hola al juez de distrito, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, los derechos y el estado de prescripción para una apelación y una liberación de extradición de regreso a mi país. Desde 2017 he estado encarcelado y he visto los estándares y criterios de la política federal. La limitación en mi liberación de extradición es mi política exterior, en los tribunales federales al ser escuchado en los EE. UU. En lo judicial, al juez que acepte esta carta, estoy solicitando una respuesta a la Florence - 9-3123, 5880 Hwy South, P.O. Box 8500, Penitenciaría Federal Supermax de los EE. UU., sobre la ley para enmendar mi sentencia u orden. El estado de las prescripciones está violando mi Declaración de Derechos porque soy de otro país, estas leyes se me aplicaron desde mi primer día de extradición a los EE. UU. Gracias al poder judicial de Brooklyn por responderme y presentar mi carta a los tribunales siguiendo la Constitución en la política de internos.

Joaquín El Chapo Guzmán

ARCHIVADO TRIBUNAL DE DISTRITO DE EE. UU. E.D.N.Y. 27 MAYO 2026 OFICINA DE BROOKLYN

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