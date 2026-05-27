México

Qué ha pasado con el caso de la maestra Irma, quien fue asesinada en Veracruz hace casi un año

La docente jubilada trabajaba como conductora de taxi de ruta

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Retrato en blanco y negro de una mujer sentada en una silla, sosteniendo un bolso. Al fondo, un mapa estilizado de México con Veracruz en tono rojo.
La docente fue víctima de secuestro en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, fue secuestrada, torturada y asesinada en julio de 2025 por integrantes del Cártel Mafia Veracruzana (CMV), también conocido como Grupo Sombra, luego de negarse a pagar el “derecho de piso” que el grupo criminal le exigía para seguir trabajando.

Casi un año después, el caso suma seis detenidos, entre ellos el jefe de plaza de esa organización.

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El más reciente arresto ocurrió este 23 de mayo de 2026, cuando Abisaí “N”, alias “El Puerco”, identificado como jefe de plaza del CMV en la zona de Álamo y Cerro Azul, fue capturado en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Marina y autoridades ministeriales en los municipios de Coatzintla y Poza Rica.

Imagen de uno de los capturados tras los operativos. Crédito: Especial
Imagen de uno de los capturados tras los operativos. Crédito: Especial

Quién era Irma Hernández Cruz

Irma Hernández Cruz tenía 62 años al momento de su muerte. Era maestra de primaria jubilada de la zona escolar 041 en Álamo Temapache, donde trabajó durante aproximadamente cuatro décadas antes de retirarse a finales de 2016.

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Con la pensión que recibía, decidió complementar sus ingresos conduciendo un taxi en la ruta Álamo–Estero del Ídolo.

Era propietaria de al menos dos unidades y manejaba la identificada con el número económico 554. Quienes la conocían la describían como una mujer generosa, trabajadora y de trato amable con sus pasajeros.

Cronología del caso de la maestra Irma

Infografía sobre el caso de Irma Hernández Cruz, con una ilustración de ella y gráficos que representan el secuestro, el hallazgo del cuerpo, versiones y detenciones.
Esta infografía resume el secuestro y asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra y taxista, por el Cártel Mafia Veracruzana en 2025, destacando la cronología del caso, su hallazgo y las seis detenciones clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 18 de julio de 2025. Irma Hernández Cruz es privada de la libertad por un comando armado en las inmediaciones del mercado municipal de Álamo Temapache, sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, mientras conducía su taxi. Testigos refieren que los hombres actuaron sin prisa y sin que nadie interviniera. Su familia denuncia la desaparición de inmediato.
  • Días posteriores al secuestro. Circula en redes sociales un video donde se ve a Irma arrodillada, esposada y rodeada por aproximadamente 10 hombres encapuchados con armas largas. En el video, con voz firme, repite el guion dictado por sus captores: “Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota con ellos o van a terminar como yo”.
La docente jubilada apareció leyendo un mensaje dictado por sus captores
La docente jubilada apareció leyendo un mensaje dictado por sus captores
  • 24 de julio de 2025. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirma el hallazgo del cuerpo de Irma en un predio ubicado entre las comunidades de Buenos Aires y Tepetzintlilla, en los límites de Álamo y Cerro Azul, a más de 40 kilómetros del lugar del secuestro. La familia es notificada esa misma noche.
  • 28 de julio de 2025. La gobernadora Rocío Nahle presenta en conferencia de prensa a José Eduardo Márquez como médico legista y afirma que la maestra murió de un infarto derivado de las agresiones sufridas. La declaración genera una avalancha de críticas.
  • 11 de agosto de 2025. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, contradice la versión de la gobernadora en rueda de prensa. Confirma que Irma murió por tortura durante su cautiverio. Anuncia que cuatro personas —Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”— fueron imputadas por secuestro agravado y se encuentran bajo prisión preventiva.
  • 20 de agosto de 2025. La Fiscalía anuncia la detención de José Ramón “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.
  • 23 de mayo de 2026. Abisaí “N”, alias “El Puerco”, jefe de plaza del CMV en la zona de Álamo y Cerro Azul, es detenido en Coatzintla y Poza Rica. Junto a él caen Edgardo “N”, alias “María Félix”, segundo al mando de la misma célula, y Ángel “N”, presunto integrante del CJNG. Reportes de medios locales lo señalan como la sexta persona detenida por el crimen.
Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, fue secuestrada y asesinada presuntamente por integrantes de la Mafia Veracruzana. (Anayeli Tapia/Infobae)
Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, fue secuestrada y asesinada presuntamente por integrantes de la Mafia Veracruzana. (Anayeli Tapia/Infobae)

Qué dijo la Fiscalía de Veracruz

La titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, precisó en conferencia del 11 de agosto de 2025 que la privación de la libertad fue llevada a cabo por dos o más personas de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio económico.

Agregó que la tortura y la violencia ejercidas durante el cautiverio alteraron la salud de la víctima hasta ocasionar su muerte.

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