La investigación revela cómo los antioxidantes y otros compuestos de esta especia contribuyen al bienestar y la juventud del organismo- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela, una de las especias más utilizadas en la gastronomía mexicana, concentra compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que han despertado el interés de la ciencia por su potencial en la prevención del envejecimiento celular.

Diversos estudios señalan que sus componentes activos favorecen la protección de las células frente al daño oxidativo, ayudan a mantener la elasticidad de la piel y contribuyen a regular procesos metabólicos asociados al envejecimiento.

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Estos hallazgos colocan a la canela en el centro de la conversación sobre ingredientes naturales con efectos benéficos para la salud y el bienestar.

Numerosos estudios muestran beneficios de este ingrediente para mantener el aspecto radiante y proteger la función cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la canela

La canela cuenta con diversas propiedades vinculadas al antienvejecimiento, principalmente por su alta concentración de antioxidantes, especialmente polifenoles y flavonoides.

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Estos compuestos ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que aceleran el envejecimiento y el deterioro celular.

De acuerdo con un estudio de la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición entre los mecanismos destacados se encuentran:

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Protección celular: Los antioxidantes presentes en la canela contribuyen a disminuir el estrés oxidativo, ayudando a retrasar la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad en la piel.

Estimulación de colágeno: En estudios de laboratorio, la canela promueve la producción de colágeno, proteína clave para mantener la firmeza y juventud de la piel.

Acción antiinflamatoria: Sus compuestos activos, como el cinamaldehído, tienen efectos antiinflamatorios que ayudan a calmar la piel irritada y a reducir el enrojecimiento, beneficiando tanto la salud cutánea como general.

Mejora de la circulación: La canela favorece el flujo sanguíneo, lo que permite una mejor oxigenación y nutrición de las células de la piel, manteniendo un aspecto más radiante y saludable.

Regulación del azúcar en sangre: Un buen control glucémico evita picos de glucosa que pueden generar inflamación y envejecimiento prematuro.

Acción antimicrobiana: Ayuda a proteger la piel de infecciones, gracias a su capacidad para combatir bacterias y hongos.

Neuroprotección: Algunos estudios asocian el consumo de canela con una posible reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, al proteger las neuronas y favorecer la función cerebral.

Estas propiedades no sustituyen tratamientos médicos ni cosméticos, pero pueden complementar una dieta saludable para retrasar los signos del envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir canela para obtener sus propiedades antienvejecimiento

La canela puede integrarse de distintas formas a la dieta diaria para aprovechar sus propiedades antienvejecimiento. Algunas recomendaciones respaldadas por estudios y especialistas incluyen:

Infusiones: Coloca un palo de canela en una taza de agua caliente y deja reposar entre 5 y 10 minutos. Consumir una vez al día es suficiente para aprovechar sus antioxidantes.

Polvo de canela: Agrega media cucharadita (aproximadamente 1 a 2 gramos) de canela en polvo a alimentos como fruta, avena, yogur o bebidas como café, licuados y té.

Mezcla con miel: Una combinación común es mezclar canela en polvo con miel y consumirla directamente o agregada a tostadas y bebidas.

En preparaciones culinarias: Incorpora canela en postres, guisos, panes o aderezos.

El consumo recomendado para adultos suele ser de hasta 1 a 2 gramos diarios de canela en polvo (menos de una cucharadita), ya que cantidades mayores pueden provocar efectos adversos, especialmente en personas con enfermedades hepáticas o que consumen medicamentos anticoagulantes.

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Se recomienda preferir la canela de Ceilán (“canela verdadera”) sobre la variedad Cassia, ya que contiene menos cumarina, un compuesto que en exceso puede resultar tóxico.

Consulta siempre con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación regular.

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