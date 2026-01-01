México

Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: estos son los estados que ampliarán la cobertura al 100%

Este apoyo avanza hacia la cobertura universal en varias entidades del país

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad se ha consolidado como uno de los principales programas sociales del país. Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 4 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado de garantizar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como su derecho a la rehabilitación y habilitación, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.

Para 2026, el programa continuará su expansión, aunque no será universal en todo México. A diferencia de la Pensión para Adultos Mayores, la cobertura total depende de que cada entidad federativa firme un convenio de cofinanciamiento con la Secretaría de Bienestar y el Gobierno de México.

Estados con cobertura universal en 2026

Hasta ahora, 12 estados ya cuentan con cobertura al 100 por ciento, lo que significa que todas las personas con discapacidad permanente, sin importar edad o condición socioeconómica, pueden acceder al apoyo:

  • Ciudad de México
  • Colima
  • Campeche
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Sinaloa
  • Baja California
  • Sonora
  • Chiapas
  • Veracruz
En estas entidades, la pensión se entrega de forma universal gracias a los acuerdos de cofinanciamiento, lo que elimina el riesgo de exclusión para adultos con discapacidad de entre 30 y 64 años.

¿Qué ocurre en los estados con cobertura parcial?

En el resto del país, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad no es universal. La cobertura se concentra principalmente en:

  • Niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años
  • Personas indígenas y afromexicanas hasta los 64 años

Esto implica que miles de personas adultas con discapacidad permanente podrían quedar fuera del apoyo económico si su estado no firma convenio con la Federación antes de 2026.

Monto y requisitos del apoyo en 2026

De acuerdo con la información oficial, en 2026 el monto del apoyo será de 3 mil 315 pesos bimestrales. Para acceder a la pensión se requieren documentos básicos:

  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Certificado médico que acredite discapacidad permanente

Además del apoyo económico, el programa contempla servicios de salud y rehabilitación. Al cierre de 2025, se registraron más de 1.6 millones de personas derechohabientes, con una inversión social federal superior a 32 mil millones de pesos, así como millones de consultas y terapias de rehabilitación en distintos estados del país.

Un avance desigual hacia la universalidad

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos sociales en México. No obstante, la desigualdad territorial sigue siendo uno de sus principales retos. Mientras algunos estados ya garantizan el acceso pleno, otros mantienen esquemas parciales que limitan el alcance del programa.

Para 2026 la cobertura universal estará asegurada únicamente en los estados que ya firmaron convenio. En el resto del país, la ampliación dependerá de decisiones presupuestales y políticas a nivel estatal, lo que marcará la diferencia entre contar o no con este apoyo económico fundamental para las personas con discapacidad permanente.

En resumen:

  • La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad es un derecho social establecido en el Artículo 4 constitucional.
  • Otorga un apoyo económico bimestral no contributivo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
  • No es universal en todo el país: la cobertura total depende de convenios de cofinanciamiento entre los estados y la Federación.
  • Monto en 2026: 3 mil 315 pesos bimestrales.
  • Estados con cobertura universal (100%):
    • Ciudad de México, Colima, Campeche, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Sonora, Chiapas y Veracruz.
  • En estos estados, todas las personas con discapacidad permanente pueden acceder al apoyo, sin importar edad o condición socioeconómica.
  • Estados con cobertura parcial: en el resto del país, el apoyo se limita principalmente a:
    • Niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años.
    • Personas indígenas y afromexicanas hasta los 64 años.
  • Riesgo de exclusión: adultos con discapacidad de 30 a 64 años pueden quedar fuera en estados sin convenio.
  • Requisitos básicos: CURP, comprobante de domicilio y certificado médico de discapacidad permanente.
  • El programa también incluye servicios de rehabilitación y habilitación, con prioridad para menores de 18 años.
  • Para 2026, la universalidad solo está garantizada en 12 estados; la ampliación en el resto dependerá de nuevos acuerdos estatales.

