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Los módulos dónde puedes sacar tu CURP biométrica sin hacer fila: ¿Se puede realizar con INAPAM?

Es necesario acudir con acta de nacimiento, identificación vigente (incluida INAPAM), comprobante de domicilio, CURP tradicional y correo electrónico

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Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ahora, cualquier persona puede acudir a los módulos oficiales para obtener este documento, que integra datos como huellas digitales, iris y fotografía facial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la implementación de la CURP biométrica avanza en todo México como parte del esfuerzo nacional por modernizar los sistemas de identidad.

Ahora, cualquier persona puede acudir a los módulos oficiales para obtener este documento, que integra datos como huellas digitales, iris y fotografía facial.

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El trámite es presencial, gratuito y se realiza en las oficinas del Registro Civil y módulos habilitados por el Registro Nacional de Población (RENAPO) en cada entidad federativa.

En la Ciudad de México, existen ocho módulos oficiales donde realizar el trámite, ubicados en alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

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En el resto del país, cada capital estatal cuenta con al menos una sede habilitada, y la ubicación exacta puede consultarse en el directorio nacional de RENAPO.

Proceso para tramitar la CURP biométrica sin hacer fila

Las personas interesadas deben ingresar al portal, seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”, elegir el módulo, la fecha y la hora de atención, y guardar el folio generado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Las personas interesadas deben ingresar al portal, seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”, elegir el módulo, la fecha y la hora de atención, y guardar el folio generado. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El procedimiento está diseñado para evitar filas y largas esperas. Las autoridades han implementado un sistema de citas electrónicas, disponible en la plataforma oficial de RENAPO.

Las personas interesadas deben ingresar al portal, seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”, elegir el módulo, la fecha y la hora de atención, y guardar el folio generado.

Solo se permite el acceso a quienes cuentan con cita confirmada, lo que agiliza el trámite y elimina la necesidad de esperar en fila.

El día de la cita, es indispensable presentarse con la documentación en original y copia: acta de nacimiento, identificación oficial vigente (puede ser credencial de INAPAM), comprobante de domicilio reciente, CURP tradicional y un correo electrónico activo.

El trámite dura aproximadamente entre veinte y treinta minutos, durante los cuales personal autorizado toma las huellas dactilares, escanea el iris, realiza una fotografía facial y registra la firma digital. La CURP biométrica se entrega en formato físico y digital, con un código QR de seguridad.

Por qué es importante tramitar la CURP biométrica para personas adultas mayores

En caso de desaparición o localización de una persona sin medios de identificación, las autoridades pueden identificarla rápidamente mediante los datos biométricos registrados Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
En caso de desaparición o localización de una persona sin medios de identificación, las autoridades pueden identificarla rápidamente mediante los datos biométricos registrados Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La CURP biométrica constituye una herramienta esencial para la protección de personas adultas mayores, especialmente aquellas con riesgo de extravío, enfermedades neurológicas o desorientación.

En caso de desaparición o localización de una persona sin medios de identificación, las autoridades pueden identificarla rápidamente mediante los datos biométricos registrados, como huellas dactilares y fotografía facial, aun si no porta documentación.

El documento está vinculado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cuando una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites, la CURP refleja esa condición y obliga a demostrar prueba de vida, lo que facilita la localización y el acompañamiento a familiares.

El sistema previene el uso fraudulento de la identidad y agiliza la reunificación familiar en caso de extravío, brindando mayor protección a sectores vulnerables.

Fuente: Cómo tramitar la CURP biométrica que ayudará en caso de desaparición

Trámite de la credencial INAPAM y relación con la CURP biométrica

El trámite de la credencial INAPAM se realiza exclusivamente en los módulos de la Secretaría del Bienestar y en oficinas del INAPAM.

Los requisitos para obtener esta credencial son: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP certificada, comprobante de domicilio y una fotografía tamaño infantil, aunque en algunos módulos la foto se toma al momento.

Disponibilidad, costos y advertencias oficiales

La medida adoptada incluye la coordinación de distintas instancias federales
Secretaria de Gobernación Rosa Icela durante la captura de su CURP biométrica. La actualización de la CURP incluye la incorporación de datos biométricos para dotar a los ciudadanos de una identidad única y protegida. Crédito: X/@rosaicela_

El trámite de la CURP biométrica no tiene costo. Las autoridades federales y estatales insisten en que cualquier cobro debe denunciarse ante RENAPO o la Secretaría de la Función Pública.

El proceso es exclusivamente presencial y no requiere de intermediarios. La recomendación oficial es consultar únicamente los portales gubernamentales para ubicar módulos y agendar citas.

La lista completa de módulos en cada estado puede consultarse en el directorio nacional de RENAPO, disponible en el sitio web oficial.

El horario de atención suele ser de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30, aunque puede variar según cada entidad. La documentación debe presentarse completa y actualizada, y los solicitantes deben estar puntualmente en el horario elegido.

El trámite es personal y solo se realiza una vez. En el caso de personas menores de edad, es necesario acudir acompañados del padre, madre o tutor legal, con documentación que acredite identidad y parentesco.

Las autoridades reiteran que la CURP biométrica es una modalidad voluntaria. No se aplicarán sanciones ni multas por no realizar el trámite. La integración de datos biométricos depende del consentimiento de cada ciudadano.

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