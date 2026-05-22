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Jornada laboral 40 horas: qué afecciones podría presentar el sector formal por su implementación

Entre las principales preocupaciones está el aumento de costos y afectaciones a pequeñas y medianas empresas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé cambios significativos en la organización, los costos y las dinámicas de empleo en empresas de todos los tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México ha puesto en primer plano las posibles repercusiones para el sector formal.

Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé cambios significativos en la organización, los costos y las dinámicas de empleo en empresas de todos los tamaños.

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A pesar de los cuestionamientos la reforma ha sido aprobada y será implementada gradualmente a partir del año 2027, con una reducción gradual de 2 horas por año hasta llegar al 2030.

Costos laborales y operativos

Grupo de personas visiblemente cansadas sentadas en una mesa. Una mujer come de un vaso, un hombre mayor se apoya la cabeza. Un móvil muestra 'EVICTION' y una pizarra 'TEMPORARY CONTRACT'.
Varios trabajadores, visiblemente agotados, se reúnen en un ambiente sombrío, reflejando el impacto de la precarización laboral y la incertidumbre de los contratos temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La STPS reconoce que la reducción obligatoria de la jornada implicará un aumento directo en los costos laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

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En el comunicado titulado “Reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas: implicaciones y retos”, la STPS adviertió que la implementación de la reforma generará desafíos administrativos y costos para los empleadores, y subraya la importancia de un esquema de transición ordenada:

“La reducción de la jornada laboral implica retos administrativos y costos para los empleadores, de ahí la importancia de un proceso de implementación gradual...”

Para cumplir con los nuevos límites de horas, muchas compañías tendrían que contratar personal adicional, reorganizar turnos o pagar más horas extra, lo que impacta la nómina y las contribuciones fiscales y de seguridad social.

Organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han señalado en declaraciones públicas que el ajuste podría significar incrementos de hasta 25% en los costos laborales en ciertos rubros, dependiendo de la estructura y el tipo de operación.

Estos organismos han solicitado que la reforma se aplique de forma gradual y con apoyos para las micro y pequeñas empresas.

Productividad y organización interna

Vista de una mesa de conferencias con nueve personas en un debate. Una mujer habla activamente, rodeada de hombres y mujeres en trajes, con rascacielos al fondo.
El CCE ha subrayado la importancia de invertir en reorganización interna y en herramientas tecnológicas para evitar una caída en la productividad, sobre todo en sectores con operaciones continuas o cadenas logísticas ajustadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de horas obligaría a las empresas a modificar procesos y a mejorar la eficiencia para mantener la producción con menos tiempo efectivo.

El CCE ha subrayado la importancia de invertir en reorganización interna y en herramientas tecnológicas para evitar una caída en la productividad, sobre todo en sectores con operaciones continuas o cadenas logísticas ajustadas.

Riesgo de informalidad y flexibilidad laboral

La posibilidad de que parte del sector formal migre a esquemas irregulares es una preocupación compartida por la STPS y la Coparmex.

Advierten que, ante el incremento de costos, algunas empresas podrían recurrir al subempleo, la fragmentación de plantillas o la contratación de personal sin prestaciones, lo que incrementaría la informalidad. También se señala la tentación de recurrir a esquemas de outsourcing no autorizados para eludir el impacto de la reforma.

Prestaciones y condiciones laborales

Seis hombres con camisetas J.D.L. se reúnen en un sótano oscuro de ladrillo. Discuten alrededor de una mesa con laptops y papeles.
la ley prohíbe reducir derechos adquiridos, algunas empresas podrían ajustar beneficios voluntarios o modificar bonos de productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos y autoridades del Centro de Estudios para el Empleo Formal y la STPS han advertido que, aunque la ley prohíbe reducir derechos adquiridos, algunas empresas podrían ajustar beneficios voluntarios o modificar bonos de productividad para compensar el nuevo gasto.

Esto podría afectar esquemas de compensación variable o prestaciones no obligatorias.

Impacto sectorial y diferenciación

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Estudios para el Empleo Formal han identificado que industrias como manufactura, comercio minorista y servicios de atención continua serían las más afectadas.

Sectores como tecnología, servicios financieros y consultoría, que ya operan con esquemas flexibles, tendrían menor impacto.

Gradualidad y transición

La STPS, organismos empresariales y sindicatos coinciden en la implementación gradual de la reforma, con periodos de adaptación y diálogo entre sectores.

Las autoridades han planteado la importancia de acompañar la transición con capacitación, ajustes regulatorios y apoyo para las empresas más vulnerables, evitando afectaciones abruptas en el empleo y la competitividad.

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