Jornada laboral 40 horas: qué afecciones podría presentar el sector formal por su implementación

Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé cambios significativos en la organización, los costos y las dinámicas de empleo en empresas de todos los tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México ha puesto en primer plano las posibles repercusiones para el sector formal.

Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé cambios significativos en la organización, los costos y las dinámicas de empleo en empresas de todos los tamaños.

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A pesar de los cuestionamientos la reforma ha sido aprobada y será implementada gradualmente a partir del año 2027, con una reducción gradual de 2 horas por año hasta llegar al 2030.

Costos laborales y operativos

Varios trabajadores, visiblemente agotados, se reúnen en un ambiente sombrío, reflejando el impacto de la precarización laboral y la incertidumbre de los contratos temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La STPS reconoce que la reducción obligatoria de la jornada implicará un aumento directo en los costos laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

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En el comunicado titulado “Reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas: implicaciones y retos”, la STPS adviertió que la implementación de la reforma generará desafíos administrativos y costos para los empleadores, y subraya la importancia de un esquema de transición ordenada:

“La reducción de la jornada laboral implica retos administrativos y costos para los empleadores, de ahí la importancia de un proceso de implementación gradual...”

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Para cumplir con los nuevos límites de horas, muchas compañías tendrían que contratar personal adicional, reorganizar turnos o pagar más horas extra, lo que impacta la nómina y las contribuciones fiscales y de seguridad social.

Organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han señalado en declaraciones públicas que el ajuste podría significar incrementos de hasta 25% en los costos laborales en ciertos rubros, dependiendo de la estructura y el tipo de operación.

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Estos organismos han solicitado que la reforma se aplique de forma gradual y con apoyos para las micro y pequeñas empresas.

Productividad y organización interna

El CCE ha subrayado la importancia de invertir en reorganización interna y en herramientas tecnológicas para evitar una caída en la productividad, sobre todo en sectores con operaciones continuas o cadenas logísticas ajustadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de horas obligaría a las empresas a modificar procesos y a mejorar la eficiencia para mantener la producción con menos tiempo efectivo.

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El CCE ha subrayado la importancia de invertir en reorganización interna y en herramientas tecnológicas para evitar una caída en la productividad, sobre todo en sectores con operaciones continuas o cadenas logísticas ajustadas.

Riesgo de informalidad y flexibilidad laboral

La posibilidad de que parte del sector formal migre a esquemas irregulares es una preocupación compartida por la STPS y la Coparmex.

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Advierten que, ante el incremento de costos, algunas empresas podrían recurrir al subempleo, la fragmentación de plantillas o la contratación de personal sin prestaciones, lo que incrementaría la informalidad. También se señala la tentación de recurrir a esquemas de outsourcing no autorizados para eludir el impacto de la reforma.

Prestaciones y condiciones laborales

la ley prohíbe reducir derechos adquiridos, algunas empresas podrían ajustar beneficios voluntarios o modificar bonos de productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos y autoridades del Centro de Estudios para el Empleo Formal y la STPS han advertido que, aunque la ley prohíbe reducir derechos adquiridos, algunas empresas podrían ajustar beneficios voluntarios o modificar bonos de productividad para compensar el nuevo gasto.

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Esto podría afectar esquemas de compensación variable o prestaciones no obligatorias.

Impacto sectorial y diferenciación

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Estudios para el Empleo Formal han identificado que industrias como manufactura, comercio minorista y servicios de atención continua serían las más afectadas.

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Sectores como tecnología, servicios financieros y consultoría, que ya operan con esquemas flexibles, tendrían menor impacto.

Gradualidad y transición

La STPS, organismos empresariales y sindicatos coinciden en la implementación gradual de la reforma, con periodos de adaptación y diálogo entre sectores.

Las autoridades han planteado la importancia de acompañar la transición con capacitación, ajustes regulatorios y apoyo para las empresas más vulnerables, evitando afectaciones abruptas en el empleo y la competitividad.