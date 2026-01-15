Universidad Rosario Castellanos 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen

(Archivo)

El cierre del periodo de inscripción para nuevas licenciaturas en la Universidad Rosario Castellanos representa una fecha clave para cientos de jóvenes que buscan iniciar estudios superiores sin pasar por un examen de admisión. El plazo finaliza el viernes 16 de enero.

La Universidad Rosario Castellanos abrió el registro exclusivamente para quienes resultaron admitidos durante la convocatoria iniciada en diciembre del año pasado.

En ese proceso, los aspirantes no rindieron examen, aunque sí completaron un curso obligatorio para fortalecer sus habilidades académicas.

Cada carrera tiene fechas y modalidades específicas para la entrega de documentos.

Por ejemplo, quienes optaron por programas como Ciencias de datos para negocios, Gestión Ambiental Sostenible o Ingeniería en Robótica pueden cargar su documentación entre el 12 y el 16 de enero, en un horario de 7:00 a 23:59, a través del portal oficial de la universidad.

Otras licenciaturas, como Psicología, Mercadotecnia y Ventas o Relaciones Internacionales, tienen habilitado el sistema para subir archivos desde el 13 y hasta el 16 de enero.

Para los estudiantes de modalidad a distancia, el trámite se realiza completamente en línea, sin necesidad de entregar papeles de manera presencial.

Qué documentos se necesitan

certificado original de bachillerato (digital o con código QR)

una copia de la identificación oficial INE

la CURP actualizada

los acuses de autodiagnóstico y diagnóstico médico automatizado.

Quienes cursarán en modalidad presencial o híbrida deben sumar a los requisitos anteriores un comprobante de inscripción impreso y tres fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

La lista de carreras disponibles abarca desde Ingeniería en Inteligencia Artificial hasta Filosofía e Historia, pasando por áreas como Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas y Contaduría y Finanzas.

Para consultar detalles sobre fechas específicas y sedes, la universidad mantiene habilitado el sitio web oficial, donde es posible seleccionar la sede correspondiente y revisar el calendario asignado para la entrega de documentos.

Cuándo sale la convocatoria Universidad Rosario Castellanos 2026

Las y los interesados deberán estar al pendiente del sitio oficial, este es el enlace: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/convocatoria_2026_1

A continuación la lista de estados disponibles:

TIJUANA Baja California

NAUCALPAN Edo. de México

CHALCO Edo. de México

CHIMALHUACÁN Edo. de México

TEOLOCHOLCO Tlaxcala

COMITÁN Chiapas

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ San Luis Potosí

Ciudad de México

A Distancia

Universidad Rosario Castellanos: qué carreras se pueden estudiar gratis y a distancia

Licenciatura en Administración y Comercio

Licenciatura en Contaduría y Finanzas

Licenciatura en Derecho y Criminología

Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana

Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia

Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Tecnología de Información y Comunicación