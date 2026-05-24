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El presidente de RTVE traslada al PP que fue un "error" sin intención emitir "fuera de contexto" un rótulo sobre Moreno

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El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha trasladado por escrito al PP que fue un "error" sin "intencionalidad editorial" la difusión "fuera de contexto" de un rótulo que recogía un comentario crítico del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, sobre el presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el programa 'La hora de La 1' del pasado 25 de marzo.

Así figura en una respuesta del presidente de la Corporación RTVE, consultada por Europa Press, al hilo de una batería de preguntas registrada por diputados del PP en el Congreso a propósito de la inclusión de un rótulo durante la retransmisión de una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se podía leer "fuera de contexto" un comentario que el día anterior había realizado sobre Moreno el candidato de la coalición Por Andalucía, a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

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En concreto, el dirigente de IU comentó en una entrevista en dicho programa de La 1, al hilo de la convocatoria de las elecciones autonómicas que se acabaron celebrando este pasado 17 de mayo, que Juanma Moreno había tenido "una flor en el culo" en los anteriores comicios de 2022 en el reparto de votos del escrutinio, lo que le había permitido vencer con una mayoría absoluta de 58 escaños para el PP-A.

Al hilo de la aparición de ese comentario de Maíllo sobre Moreno en un rótulo de La 1 durante la retransmisión de una comparecencia de Sánchez en el Congreso el 25 de marzo, diputados del PP registraron una batería de preguntas escritas dirigidas al presidente de la Corporación RTVE en las que, entre otras cuestiones, le pedían aclarar quiénes habían sido los responsables de la emisión de dicho rótulo y "qué medidas" se habían adoptado para "depurar responsabilidades".

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José Pablo López relata en una de sus respuestas que "en un programa de actualidad" como 'La hora de La 1', que "se emite en riguroso directo durante más de dos horas y media, intervienen numerosos profesionales" en el lugar donde "se gestionan y 'lanzan' los rótulos", tras lo que subraya que, tal como se aclaró "públicamente" desde el citado programa, el rótulo al que aluden desde el PP "no fue generado" el día 25 de marzo, sino que "se trataba de un rótulo previamente cargado en el sistema correspondiente a la emisión del día anterior".

"Su aparición en pantalla el 25 de marzo se debió a un arrastre involuntario de ese contenido preexistente, sin que mediara intencionalidad editorial en su inclusión fuera de contexto", añade José Pablo López, quien subraya además a los diputados del PP a quienes responde que, "una vez detectado el error, se procedió a investigar lo sucedido con el equipo y las áreas implicadas, para evitar, en la medida de lo posible, que algo así vuelva a suceder".

De esta manera, el presidente de RTVE se reafirma en otra de sus respuestas a los diputados del PP en señalar que "no existió una autorización previa para la emisión de dicho rótulo en ese momento concreto", y defiende que "en un programa en directo, en el que intervienen numerosos profesionales y se gestionan múltiples elementos en tiempo real, pueden producirse de manera excepcional errores como éste".

Finalmente, el dirigente de RTVE señala que "la dinámica propia del directo y la necesidad de identificar y corregir la incidencia explican que el rótulo permaneciera visible durante unos segundos hasta su retirada".

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