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Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

Joel Huiqui tendrá la oportunidad de sumar su segundo título como técnico de la Máquina

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

El desenlace del Clausura 2026 dejó una huella decisiva en la historia reciente de la Liga MX: con un gol en tiempo de compensación y un autogol inesperado, Cruz Azul se impuso ante Pumas y sumó su décimo trofeo liguero. El partido, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, mantuvo la tensión hasta el final, confirmando la condición de la final como uno de los duelos más disputados del torneo.

El marcador final reflejó la intensidad del encuentro: 2-1 a favor de Cruz Azul, con un autogol de Rubén Duarte que abrió el camino para los visitantes, y una anotación clave de Rodolfo Rotondi en los últimos instantes. Esta victoria le permitió a la escuadra cementera volver a alzar un título después de 5 años de no hacerlo, consolidando su presencia entre los equipos más laureados del fútbol mexicano.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela lifts the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela lifts the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones 2026

El resultado garantizó a Cruz Azul el derecho a disputar el partido de Campeón de Campeones 2026 frente a Toluca, en una cita programada para el 25 de julio en Carson, California. El encuentro será clave para los cementeros, ya que buscarán sumar su título oficial número 28, un objetivo que refuerza el momento deportivo que atraviesa la institución.

La constancia de ambos equipos durante las temporadas recientes ha generado grandes expectativas en torno al compromiso, que surge a raíz del título obtenido por los Diablos Rojos en el Apertura 2025.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action with Toluca's Everardo Lopez and Jesus Gallardo REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action with Toluca's Everardo Lopez and Jesus Gallardo REUTERS/Eloisa Sanchez

Huiqui se queda en Cruz Azul

Respecto al futuro del banquillo, la dirigencia de Cruz Azul estudia la continuidad de Joel Huiqui como director técnico. Se prevé que en los próximos días se ratifique su permanencia, y las negociaciones actuales apuntan a un contrato de dos años. La decisión busca dar estabilidad y continuidad al proyecto que acaba de conseguir el campeonato.

La incorporación de Huiqui a Cruz Azul generó expectativas negativas tras asumir la dirección en la última fecha del torneo, consecuencia de la salida de Larcamón. Sin embargo, bajo su conducción, el equipo capitalino logró un inicio contundente al vencer con autoridad a Necaxa por 4-1, resultado que marcó un nuevo ánimo en el vestuario.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui celebrates after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui celebrates after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Posteriormente, el camino hacia el campeonato del Clausura 2026 se consolidó cuando la escuadra cementera superó al Atlas en ambos encuentros de Cuartos de Final. El primer partido, jugado fuera de casa, terminó con un marcador favorable de 3-2. En la vuelta, Cruz Azul aseguró la clasificación gracias a una victoria por 1-0. Finalmente, para la Semifinal, su equipo se impuso 4 goles a 3 ante las Chivas de Gabriel Milito.

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