Liga MX: ¿cuándo inicia el Apertura 2026 y por qué se jugará durante el Mundial?

(REUTERS/Raquel Cunha)

La Liga MX confirmó el calendario oficial del torneo Apertura 2026, el cual iniciará mientras aún se dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la decisión ha generado expectativa entre los aficionados debido a que el futbol mexicano retomará actividades oficiales antes de que se conozca al nuevo campeón del mundo.

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El arranque anticipado del campeonato responde a los ajustes realizados por la liga mexicana para reorganizar el calendario del futbol nacional ante la realización del Mundial 2026, que tendrá partidos en territorio mexicano.

Liga MX iniciará el Apertura 2026 mientras se juega el Mundial

(REUTERS/Henry Romero)

La Final de la Copa Mundial se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Pese a ello, el Apertura 2026 comenzará oficialmente tres días antes, el 16 de julio, con el arranque de la Jornada 1.

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El calendario representa un escenario poco habitual para el futbol mexicano, ya que habrá partidos de Liga MX mientras todavía se desarrolla la justa mundialista.

La medida forma parte de la reestructuración que debió implementar la liga tras la pausa y modificaciones derivadas de la organización conjunta del Mundial entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Además de evitar que el torneo se extienda hasta finales de diciembre, el ajuste permitirá que las fases definitivas del campeonato se disputen dentro de los tiempos contemplados por la Federación Mexicana de Futbol y los clubes participantes.

Fechas importantes del Apertura 2026

(EFE/ Felipe Gutiérrez)

La Liga MX también dio a conocer las fechas más relevantes para el desarrollo del Apertura 2026 y otros compromisos oficiales del futbol mexicano.

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La Jornada 1 arrancará el 16 de julio de 2026, mientras que el partido por el Campeón de Campeones se jugará el 25 de julio, encuentro que enfrentará a Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, y Toluca, monarca del torneo anterior.

Por su parte, la Liguilla del futbol mexicano comenzará el 19 de noviembre, mientras que la Final del Apertura 2026 quedó programada para disputarse los días 10 y 13 de diciembre.

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