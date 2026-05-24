México

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Bajo el título “Un lugar de ambiente. Legado y disidencia”, la muestra formará parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual

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Juan Gabriel sonríe ampliamente en el escenario, vistiendo una chaqueta morada y rosa con flecos, con los brazos extendidos y un fondo oscuro
Juan Gabriel sonríe en el escenario con un llamativo atuendo morado, anticipando el Tributo Sinfónico en su honor que llega a Lima.

El legado de Juan Gabriel llegará este 2026 al Museo Universitario del Chopo con una exposición que promete revisar el impacto cultural, artístico y social de una de las figuras más influyentes de la música mexicana.

Bajo el título “Un lugar de ambiente. Legado y disidencia”, la muestra formará parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) y abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo a las 18:00 horas en el recinto ubicado en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México.

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La propuesta surge a casi una década de la muerte del intérprete de "Querida" y "Hasta que te conocí", fallecido el 28 de agosto de 2016. Sin embargo, los organizadores precisaron que no se trata de una exposición biográfica convencional, sino de una revisión sobre cómo el cantante desafió prejuicios, estereotipos de masculinidad y estructuras familiares tradicionales desde los escenarios.

Imagen de un cartel que muestra la espalda de un hombre cantando en el escenario con un micrófono y una chaqueta brillante, con luces de fondo
El Museo Universitario del Chopo presenta una exposición colectiva en homenaje a Juan Gabriel, en el marco del 39º Festival Internacional por la Diversidad Sexual. (Museo del Chopo: Instagram)

¿Qué habrá en la exposición de Juan Gabriel?

El proyecto curatorial está encabezado por Carlos Segoviano, junto a Abril Castro Prieto y el consejo del festival. La exhibición reunirá obras, fotografías, documentos y piezas artísticas que dialogan con la figura de Juan Gabriel desde distintas generaciones y disciplinas.

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Entre los artistas participantes aparecen nombres como Fabián Chairez, Santiago Arau, Adolfo Patiño, Ana Segovia, Armando Cristeto, Bárbara Sánchez-Kane, Roberto Montenegro y Terry Holiday.

La intención del recorrido es mostrar cómo la imagen y el discurso del cantante siguen vigentes en un contexto donde persisten debates sobre censura, identidad y diversidad sexual.

Imagen nocturna del Museo Universitario del Chopo con sus torres de luces rojas y una inserción circular de Carlos Segoviano junto a un cartel de arte
Carlos Segoviano, líder del proyecto curatorial, posa frente a una obra de arte en el Museo Universitario del Chopo, un emblemático recinto cultural de la Ciudad de México por la noche. (Museo del Chopo: Instagram)

Fechas, horarios y costo de entrada

La inauguración oficial será el 28 de mayo a las 18:00 horas. Aunque el museo aún no confirma todos los detalles de permanencia de la muestra, el acceso general al Museo Universitario del Chopo suele manejar costos accesibles, entre 20 y 50 pesos.

  • Ubicación: Dr. Enrique González Martínez No. 10, Santa María la Ribera, CDMX.
  • Horario habitual: miércoles a domingo.
  • Costo aproximado: entrada general entre 40 y 50 pesos; descuentos para estudiantes y adultos mayores.
La cuenta de Twitter de Juan Gabriel está más activa que cuando el cantante estaba vivo (Foto: Twitter soyjuangabriel)
La cuenta de Twitter de Juan Gabriel está más activa que cuando el cantante estaba vivo (Foto: Twitter soyjuangabriel)

Las mejores rutas para llegar al Museo del Chopo

Metro

Las estaciones más cercanas son:

  • Revolución y San Cosme de la Línea 2.
  • Buenavista de la Línea B.

Desde cualquiera de ellas, el trayecto puede hacerse caminando en pocos minutos.

Metrobús

La opción más práctica es la estación El Chopo, de la Línea 1 del Metrobús. El museo se encuentra a menos de dos cuadras.

Tren suburbano

Quienes viajen desde el Estado de México pueden llegar a la terminal Buenavista y caminar hacia Santa María la Ribera.

Auto y apps de transporte

Las principales vías de acceso son Insurgentes Norte, Eje 1 Norte y Avenida México-Tenochtitlan. El recinto no cuenta con estacionamiento propio, por lo que se recomienda utilizar estacionamientos públicos cercanos o transporte público.

Ecobici

La zona cuenta con cicloestaciones cercanas y el museo dispone de espacio para bicicletas.

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