México

Onda tropical No. 2 se desplaza sobre México con lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo: estos son los estados afectados

Además de la entrada de este sistema, el norte enfrentará torbellinos, mientras que una onda de calor continuará en al menos 11 estados

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Imagen satelital de la Tierra con un gran sistema de tormenta sobre el Golfo de México y Centroamérica, mostrando relámpagos sobre el territorio mexicano. El sol es visible.
Vista satelital de la Onda Tropical No. 2 acercándose a México, trayendo consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y potencial de granizo sobre varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 2 avanza sobre el sureste mexicano y provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento en diversos estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte matutino de este martes.

El organismo advirtió que, además de las precipitaciones asociadas a este sistema, el noreste del país enfrentará lluvias intensas y condiciones para la formación de torbellinos o tornados, mientras que una onda de calor continuará afectando al menos 11 estados.

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Onda tropical 2: estados con lluvias intensas

De acuerdo con el SMN, el desplazamiento de la onda tropical No. 2 sobre el sureste mexicano, combinado con una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, favorecerá lluvias importantes principalmente en el sur y sureste del territorio nacional.

Los estados afectados serán:

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  • Oaxaca: lluvias muy fuertes, principalmente en zonas del este y sur.
  • Chiapas: lluvias muy fuertes en el oeste y sur.
  • Veracruz: lluvias fuertes en el norte y sur.
  • Guerrero: lluvias fuertes en la zona este.
  • Campeche: lluvias fuertes en el norte.
  • Yucatán: lluvias fuertes en regiones del este y oeste.
  • Quintana Roo: lluvias fuertes en el norte y zonas costeras.
  • Tabasco: intervalos de chubascos.
  • Ciudad de México y Estado de México: chubascos aislados durante la jornada.
Pueblo costero bajo fuerte tormenta. Tromba marina en el mar, relámpagos, lluvia y granizo cubren la calle. Personas con impermeables observan.
Una dramática escena muestra un tornado marino frente a la costa de un poblado mexicano, acompañado de fuertes lluvias, granizo y múltiples relámpagos durante el paso de la Onda Tropical 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que podrían complicar la movilidad y generar afectaciones locales.

Formación de torbellinos o tornados

En segundo plano meteorológico, el noreste del país enfrentará condiciones más severas debido a una combinación de inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Golfo de México.

Los pronósticos señalan:

  • Tamaulipas: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.
  • San Luis Potosí: lluvias intensas en el noreste.
  • Nuevo León: lluvias muy fuertes.
  • Coahuila: lluvias fuertes con riesgo adicional por fenómenos severos.
Un paisaje árido muestra un lago seco agrietado con dos torbellinos de polvo que se elevan desde el suelo hacia el cielo bajo un cielo claro.
Dos torbellinos de polvo ascienden desde la superficie de un lago seco y agrietado, creando una imagen impactante de la sequedad extrema y el movimiento en un paisaje árido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN alertó especialmente sobre el norte de Coahuila, donde se prevén rachas de viento de 50 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados.

Además, las lluvias más intensas podrían ocasionar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Encharcamientos e inundaciones.
  • Deslaves.
  • Caída de árboles y anuncios publicitarios por fuertes vientos.

Onda de calor seguirá en México: temperaturas de hasta 45 grados

Mientras continúan las lluvias en distintas regiones, gran parte del país mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con persistencia de la onda de calor en diversas entidades.

Los estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados serán: Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, entre otras.

A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)
A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Recomendaciones ante lluvias, tormentas y altas temperaturas

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan:

  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
  • Mantenerse atento a avisos oficiales del SMN y Protección Civil.
  • Alejarse de árboles, postes y anuncios durante tormentas eléctricas.
  • Tener precaución por posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento.
  • Beber suficiente agua para evitar deshidratación.
  • Usar ropa ligera y de colores claros.
  • Evitar exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.
  • Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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