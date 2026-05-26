Onda tropical No. 2 se desplaza sobre México con lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo: estos son los estados afectados

Vista satelital de la Onda Tropical No. 2 acercándose a México, trayendo consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y potencial de granizo sobre varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 2 avanza sobre el sureste mexicano y provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento en diversos estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte matutino de este martes.

El organismo advirtió que, además de las precipitaciones asociadas a este sistema, el noreste del país enfrentará lluvias intensas y condiciones para la formación de torbellinos o tornados, mientras que una onda de calor continuará afectando al menos 11 estados.

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Onda tropical 2: estados con lluvias intensas

De acuerdo con el SMN, el desplazamiento de la onda tropical No. 2 sobre el sureste mexicano, combinado con una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, favorecerá lluvias importantes principalmente en el sur y sureste del territorio nacional.

Los estados afectados serán:

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Oaxaca: lluvias muy fuertes , principalmente en zonas del este y sur.

Chiapas: lluvias muy fuertes en el oeste y sur.

Veracruz: lluvias fuertes en el norte y sur.

Guerrero: lluvias fuertes en la zona este.

Campeche: lluvias fuertes en el norte.

Yucatán: lluvias fuertes en regiones del este y oeste.

Quintana Roo: lluvias fuertes en el norte y zonas costeras.

Tabasco: intervalos de chubascos.

Ciudad de México y Estado de México: chubascos aislados durante la jornada.

Una dramática escena muestra un tornado marino frente a la costa de un poblado mexicano, acompañado de fuertes lluvias, granizo y múltiples relámpagos durante el paso de la Onda Tropical 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que podrían complicar la movilidad y generar afectaciones locales.

Formación de torbellinos o tornados

En segundo plano meteorológico, el noreste del país enfrentará condiciones más severas debido a una combinación de inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Golfo de México.

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Los pronósticos señalan:

Tamaulipas: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros .

San Luis Potosí: lluvias intensas en el noreste.

Nuevo León: lluvias muy fuertes.

Coahuila: lluvias fuertes con riesgo adicional por fenómenos severos.

Dos torbellinos de polvo ascienden desde la superficie de un lago seco y agrietado, creando una imagen impactante de la sequedad extrema y el movimiento en un paisaje árido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN alertó especialmente sobre el norte de Coahuila, donde se prevén rachas de viento de 50 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados.

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Además, las lluvias más intensas podrían ocasionar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Encharcamientos e inundaciones.

Deslaves.

Caída de árboles y anuncios publicitarios por fuertes vientos.

Onda de calor seguirá en México: temperaturas de hasta 45 grados

Mientras continúan las lluvias en distintas regiones, gran parte del país mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con persistencia de la onda de calor en diversas entidades.

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Los estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados serán: Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, entre otras.

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A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Recomendaciones ante lluvias, tormentas y altas temperaturas

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Mantenerse atento a avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

Alejarse de árboles, postes y anuncios durante tormentas eléctricas.

Tener precaución por posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento.

Beber suficiente agua para evitar deshidratación.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Evitar exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.

Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.