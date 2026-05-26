Onda tropical No. 2 se desplaza sobre México con lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo: estos son los estados afectados

La onda tropical número 2 avanza sobre el sureste mexicano y provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento en diversos estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte matutino de este martes.
El organismo advirtió que, además de las precipitaciones asociadas a este sistema, el noreste del país enfrentará lluvias intensas y condiciones para la formación de torbellinos o tornados, mientras que una onda de calor continuará afectando al menos 11 estados.
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Onda tropical 2: estados con lluvias intensas
De acuerdo con el SMN, el desplazamiento de la onda tropical No. 2 sobre el sureste mexicano, combinado con una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, favorecerá lluvias importantes principalmente en el sur y sureste del territorio nacional.
Los estados afectados serán:
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- Oaxaca: lluvias muy fuertes, principalmente en zonas del este y sur.
- Chiapas: lluvias muy fuertes en el oeste y sur.
- Veracruz: lluvias fuertes en el norte y sur.
- Guerrero: lluvias fuertes en la zona este.
- Campeche: lluvias fuertes en el norte.
- Yucatán: lluvias fuertes en regiones del este y oeste.
- Quintana Roo: lluvias fuertes en el norte y zonas costeras.
- Tabasco: intervalos de chubascos.
- Ciudad de México y Estado de México: chubascos aislados durante la jornada.
Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que podrían complicar la movilidad y generar afectaciones locales.
Formación de torbellinos o tornados
En segundo plano meteorológico, el noreste del país enfrentará condiciones más severas debido a una combinación de inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Golfo de México.
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Los pronósticos señalan:
- Tamaulipas: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.
- San Luis Potosí: lluvias intensas en el noreste.
- Nuevo León: lluvias muy fuertes.
- Coahuila: lluvias fuertes con riesgo adicional por fenómenos severos.
El SMN alertó especialmente sobre el norte de Coahuila, donde se prevén rachas de viento de 50 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados.
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Además, las lluvias más intensas podrían ocasionar:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Encharcamientos e inundaciones.
- Deslaves.
- Caída de árboles y anuncios publicitarios por fuertes vientos.
Onda de calor seguirá en México: temperaturas de hasta 45 grados
Mientras continúan las lluvias en distintas regiones, gran parte del país mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso, con persistencia de la onda de calor en diversas entidades.
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Los estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados serán: Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, entre otras.
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Recomendaciones ante lluvias, tormentas y altas temperaturas
Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
- Mantenerse atento a avisos oficiales del SMN y Protección Civil.
- Alejarse de árboles, postes y anuncios durante tormentas eléctricas.
- Tener precaución por posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento.
- Beber suficiente agua para evitar deshidratación.
- Usar ropa ligera y de colores claros.
- Evitar exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.
- Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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