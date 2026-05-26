Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Jesús Heriberto R.O, alias “El Maro”, fue detenido en el municipio de Allende en el estado de Chihuahua al ser identificado como objetivo prioritario y generador de violencia.

Su arresto se llevó a cabo por parte de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) durante una intervención realizada este lunes 25 de mayo en un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, apoyados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

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El operativo permitió ubicar a “El Maro”, presunto integrante de una célula del grupo "Gente Nueva“ del Cártel de Sinaloa. El sujeto fue ubicado en Valle de Allende, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio de un hombre identificado como José T.H., ocurrido el 29 de marzo de 2024 en la misma localidad.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un automóvil Nissan, línea Máxima, modelo 2000 y un teléfono celular de la marca Apple, que quedaron a disposición de las instancias correspondientes como parte de la investigación.

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Captura de objetivo prioritario y detalles del caso

Cártel de Sinaloa

La aprehensión de Jesús Heriberto R.O. fue resultado de investigaciones ministeriales coordinadas por el Ministerio Público, con la colaboración de diversas corporaciones policiacas.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control para iniciar el proceso judicial en su contra, donde se le informarán formalmente los hechos que se le imputan.

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El aseguramiento de “El Maro” responde a la estrategia de las autoridades para combatir delitos de alto impacto en la región y dar certeza a las víctimas de que estos casos serán llevados ante la justicia.

El detenido permanecerá a disposición del juez competente, quien determinará las etapas siguientes del procedimiento penal.

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Gente Nueva en Chihuahua

(Foto: X@calvariae_locus)

La facción de Gente Nueva, conocida también como Gente Nueva de Los Salgueiro, fue fundada por Niel Salgueiro, alias “El Flaco”, uno de los miembros del clan de Los Salgueiro que ganó notoriedad a partir de 2005 cuando, con el cobijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se establecieron en la zona serrana de Chihuahua para enfrentar al Cártel de Juárez.

Una de las detenciones relevantes de integrantes de este grupo criminal ocurrió en julio de 2025, cuando fue arrestado Salvador Humberto “N”, alias “El Señor de la V”, identificado como líder de Gente Nueva encargado de la distribución de cristal y metanfetamina en distintos puntos del norte del país.

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De acuerdo con datos, Salvador Humberto “N” lideraba la batalla interna por plazas criminales en Chihuahua al enfrentarse con facciones de su propio cártel y grupos conocidos como “La Empresa”. Además, se le atribuye haber encabezado la distribución de narcóticos y acciones violentas en zonas del norte y sur de la capital.

Los internos son señalados como líderes de las organizaciones delictivas con operaciones en la entidad

Tras su detención, fue trasladado el pasado 8 de mayo del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez a un centro federal de reinserción social por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

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