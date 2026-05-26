México

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

Jesús Heriberto R.O. es identificado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Allende

Guardar
Google icon
Detención de "El Maro" en Chihuahua
Foto: Fiscalía de Chihuahua

Jesús Heriberto R.O, alias “El Maro”, fue detenido en el municipio de Allende en el estado de Chihuahua al ser identificado como objetivo prioritario y generador de violencia.

Su arresto se llevó a cabo por parte de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) durante una intervención realizada este lunes 25 de mayo en un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, apoyados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

PUBLICIDAD

El operativo permitió ubicar a “El Maro”, presunto integrante de una célula del grupo "Gente Nueva“ del Cártel de Sinaloa. El sujeto fue ubicado en Valle de Allende, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio de un hombre identificado como José T.H., ocurrido el 29 de marzo de 2024 en la misma localidad.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un automóvil Nissan, línea Máxima, modelo 2000 y un teléfono celular de la marca Apple, que quedaron a disposición de las instancias correspondientes como parte de la investigación.

PUBLICIDAD

Captura de objetivo prioritario y detalles del caso

Screenshot
Cártel de Sinaloa

La aprehensión de Jesús Heriberto R.O. fue resultado de investigaciones ministeriales coordinadas por el Ministerio Público, con la colaboración de diversas corporaciones policiacas.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control para iniciar el proceso judicial en su contra, donde se le informarán formalmente los hechos que se le imputan.

El aseguramiento de “El Maro” responde a la estrategia de las autoridades para combatir delitos de alto impacto en la región y dar certeza a las víctimas de que estos casos serán llevados ante la justicia.

El detenido permanecerá a disposición del juez competente, quien determinará las etapas siguientes del procedimiento penal.

Gente Nueva en Chihuahua

Narcomantas en Guachochi
(Foto: X@calvariae_locus)

La facción de Gente Nueva, conocida también como Gente Nueva de Los Salgueiro, fue fundada por Niel Salgueiro, alias “El Flaco”, uno de los miembros del clan de Los Salgueiro que ganó notoriedad a partir de 2005 cuando, con el cobijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se establecieron en la zona serrana de Chihuahua para enfrentar al Cártel de Juárez.

Una de las detenciones relevantes de integrantes de este grupo criminal ocurrió en julio de 2025, cuando fue arrestado Salvador Humberto “N”, alias “El Señor de la V”, identificado como líder de Gente Nueva encargado de la distribución de cristal y metanfetamina en distintos puntos del norte del país.

De acuerdo con datos, Salvador Humberto “N” lideraba la batalla interna por plazas criminales en Chihuahua al enfrentarse con facciones de su propio cártel y grupos conocidos como “La Empresa”. Además, se le atribuye haber encabezado la distribución de narcóticos y acciones violentas en zonas del norte y sur de la capital.

Los internos son señalados como líderes de las organizaciones delictivas con operaciones en la entidad
Los internos son señalados como líderes de las organizaciones delictivas con operaciones en la entidad

Tras su detención, fue trasladado el pasado 8 de mayo del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez a un centro federal de reinserción social por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Temas Relacionados

Gente NuevaCártel de SinaloaChihuahuadetenidoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Salina Cruz

El movimiento sísmico se produjo a las 07:38 horas, a una distancia de 99 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.9 km

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Salina Cruz

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Gobierno afirma que no hay casos de ébola en México: estas son la acciones de prevención rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio en el país en estos momentos es muy bajo

Gobierno afirma que no hay casos de ébola en México: estas son la acciones de prevención rumbo al Mundial 2026

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

Joel Huiqui tendrá la oportunidad de sumar su segundo título como técnico de la Máquina

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

A través de un comunicado, TV Azteca acusó a la presidenta de un claro acto de censura al pedir a la población no ver su señal bajo el argumento de difundir noticias falsas

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Operativo en Tecomán, Colima, deja un estadounidense detenido y 2 agresores muertos

Dan más de 100 años de prisión a operador del Cártel del Golfo por secuestro

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

DEPORTES

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

La banda sonora de los Mundiales: de La Copa de la Vida de Ricky Martin a la canción oficial de 2026

¿Efraín Juárez se va de Pumas? Su representante rompe el silencio tras la final perdida ante Cruz Azul

Liga MX: ¿cuándo inicia el Apertura 2026 y por qué se jugará durante el Mundial?

Nicolas Larcamón, ex entrenador de Cruz Azul, dirigirá al Sporting de Gijón en España