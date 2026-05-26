Nicolas Larcamón, ex entrenador de Cruz Azul, dirigirá al Sporting de Gijón en España

El estratega argentino vivirá su primera experiencia en Europa y buscará llevar al equipo español rumbo al ascenso hacia Primera División. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Sporting Gijón anunció que Nicolás Larcamón será su nuevo entrenador para la próxima temporada, en lo que representa una nueva oportunidad para el estratega argentino de mostrar su capacidad en Europa tras su paso por Cruz Azul.

Después de haber dirigido a varios equipos en México y Sudamérica, esta será la primera ocasión en la que el timonel asuma el cargo de director técnico en el futbol europeo.

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Detalles de la negociación

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Las negociaciones se extendieron durante las últimas semanas, luego de que Borja Jiménez comunicó a la directiva su intención de romper el contrato que los vinculaba hasta el verano de 2027. Ambas partes acordaron que completaría la campaña actual mientras buscaban a su sustituto.

El club anunció este lunes a través de sus canales oficiales la llegada de Nicolás Larcamón como entrenador para la próxima temporada, quien firmó contrato hasta junio de 2027 y dirigirá al equipo en la Liga HyperMotion para buscar el ascenso a la Primera División.

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La directiva del club asturiano resaltó la incorporación de un director técnico que se consolidó como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección en el continente americano y apostaron por su perfil debido a su estilo ofensivo y su capacidad para construir proyectos con bajos recursos como en el Puebla.

Trayectoria como entrenador

El estratega alcanzó su punto más alto con el Puebla de la Liga Mx. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón comenzó su carrera como director técnico en Venezuela, donde dirigió a Deportivo Anzoátegui. Posteriormente, pasó por clubes como Deportivo La Guaira y Antofagasta en Chile, donde llamó la atención por su propuesta ofensiva y su manejo de planteles jóvenes.

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En México, Nicolás Larcamón alcanzó su punto más alto al clasificar al Puebla a instancias finales, a pesar de contar con una plantilla limitada en figuras, desempeño que le abrió la puerta para dirigir a León, donde se coronó campeón de la Concachampions tras vencer al LAFC en 2023.

Posteriormente emigró a Brasil para dirigir al Cruzeiro, pero fue destituido después de perder la final del Campeonato Mineiro. Tras su paso por el futbol sudamericano, regresó a la Liga MX para tomar las riendas de Necaxa y, más adelante, llegó a Cruz Azul, donde tuvo la oportunidad de dirigir al equipo en la Copa Intercontinental 2026.

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