Se deslindan del caso de la “Abogada de las Estrellas”: su hijo y Ricardo Monreal niegan participación en denuncias contra periodistas

Ricardo Monreal aclara que no tiene relación con la denuncia presentada por Mariana Gutiérrez.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, se deslindó de la denuncia presentada por la abogada Mariana Gutiérrez contra el periodista Irving Pineda y otros comunicadores, luego de la difusión de un video en el que presuntamente se observa un acto de maltrato animal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador afirmó que no tiene relación con las acciones legales promovidas por la litigante y señaló que no comparte ese tipo de procedimientos.

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Monreal explicó que conoce desde hace varios años a algunos de los periodistas involucrados y expresó respeto hacia ellos. También indicó que espera que la situación pueda resolverse mediante el diálogo.

Denuncia surgió tras difusión de video en redes sociales

La polémica comenzó después de que Irving Pineda compartiera en Instagram un video en el que aparece Mariana Gutiérrez durante una reunión privada.

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Video

Las imágenes generaron reacciones en redes sociales debido a un presunto comportamiento agresivo hacia un perro.

Posteriormente, la abogada presentó una denuncia y solicitó medidas cautelares contra periodistas y otras personas que difundieron o comentaron el contenido.

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De acuerdo con versiones difundidas públicamente, entre las medidas dictadas se encuentran restricciones relacionadas con declaraciones sobre el caso, lo que abrió un debate entre usuarios y especialistas sobre los alcances legales de este tipo de resoluciones.

Aspectos relevantes del caso

Irving Pineda fue citado a una audiencia programada para el 27 de mayo en el Reclusorio Oriente .

La denuncia fue presentada por la abogada Mariana Gutiérrez.

El caso surgió tras la difusión de un video viral en redes sociales.

Ricardo Monreal negó tener participación en las acciones legales.

El diputado Sergio Mayer también fue mencionado dentro del proceso.

Monreal reconoce relación laboral con hijo de la denunciante

Durante su posicionamiento, Monreal confirmó que Mariana Gutiérrez es madre de Emiliano Rojas, uno de sus colaboradores en la Cámara de Diputados.

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Ricardo Monreal se deslinda de la Abogada de las Estrellas.

Sin embargo, aclaró que dicha relación no implica participación o respaldo a las decisiones tomadas por la litigante.

El legislador también afirmó que, durante su trayectoria política, no ha presentado denuncias contra periodistas pese a haber sido objeto de señalamientos públicos en distintas ocasiones.

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Emiliano Rojas fija postura sobre el caso

Emiliano Rojas también publicó un mensaje en redes sociales para deslindarse de las acciones emprendidas por su madre.

En su posicionamiento, señaló que desconocía las decisiones legales que tomaría Mariana Gutiérrez y sostuvo que las acciones personales de ella corresponden exclusivamente a su ámbito individual.

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Emiliano Rojas niega participación en acciones legales de su madre.

Rojas agregó que mantiene respeto hacia Irving Pineda y expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo.

Caso genera reacciones en redes y ámbito político

La difusión del video provocó comentarios de usuarios, activistas y figuras públicas, entre ellos el diputado Sergio Mayer, quien pidió la intervención de autoridades en materia de protección animal.

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Mariana Gutiérrez, conocida públicamente como la “Abogada de las Estrellas”, ha participado en distintos casos mediáticos relacionados con figuras del entretenimiento y litigios de alto perfil.

Mientras continúan las reacciones alrededor del caso, la discusión pública se ha centrado tanto en el contenido del video como en las implicaciones legales derivadas de las medidas cautelares solicitadas contra periodistas y comunicadores.

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