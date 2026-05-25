Roberto Tello ‘El Coreano’ reacciona a fuertes acusaciones de robo a Yulianna Peniche: “Tendrá sus razones”

Yulianna y Roberto solían ser buenos amigos, incluso la actriz conoció a la mamá y familia del 'Coreano' (IG)

El actor mexicano Roberto Tello se encuentra en medio de fuertes acusaciones de robo tras ser señalado públicamente por Yulianna Peniche de sustraer valiosos regalos durante la celebración de su cumpleaños en la Ciudad de México, en agosto de 2023.

El comediante fue cuestionado al respecto, aunque prefirió no emitir comentarios y sólo enfocarse en halagar como actriz a la intérprete de 44 años.

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La acusación de Yulianna en contra de ‘El Coreano’

La actriz, recordada por su papel de ‘Alicia Montalbán’, la ‘maldita lisiada’ de María la del barrio, compartió recientemente en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ la amarga experiencia que vivió ante un presunto robo por parte de Roberto Tello y su pareja.

La situación habría ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de Yulianna, realizada en el restaurante Bárbaro, al interior del Hipódromo de las Américas, cuando, según dijo haber revisado posteriormente en cámaras de seguridad, la actriz vio cómo ‘El Coreano’ y su pareja sustrajeron costosos regalos de diseñador.

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Yulianna dijo sentirse decepcionada por el presunto actuar de Roberto Tello (IG)

“Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer. Los dos. Se llevaron cinco regalos, se metieron en la bolsa, los dos los metieron a la bolsa de la mujer. Cuando me di cuenta, tres días después, que me hacen falta regalos de dos amigos diseñadores, que las bolsas decían su nombre”, dijo Yulianna, quien pidió ayuda al dueño del restaurante para acceder a las grabaciones.

“Vi a la mujer de Tello metiéndose los regalos pero así sigilosamente, que nadie los viera, horrible. Los dos, tapándolo con las chamarras, muy desagradable. Cuando pasa eso me sentí muy mal, no lo podía creer, por supuesto le hablé a Roberto, y lo cofronté, le dije ‘oye, qué pasó, por qué tú y tu mujer se llevaron mis regalos’, y me lo negó”.

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Yulianna contó que después de informarle a Tello que tenía en su poder los videos, éste le pidió que no dijera nada a la prensa, poco después le devolvió “dos de los cinco regalos que se llevó”.

Yuliana Peniche está orgullosa de haberse convertido en "La maldita lisiada" (Foto: Especial)

El silencio de Roberto Tello ante fuertes acusaciones

Ahora, el comediante que da vida al personaje de ’Keta Mañón’ fue cuestionado al respecto por el periodista Edén Dorantes, sin embargo, Roberto Tello prefirió no emitir comentario alguno.

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“Es su opinión, yo tengo otra y bueno, pues la respeto. Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte y me dio mucho gusto verla ahora en la obra de ‘No te vayas sin decir adiós’, no tengo nada qué opinar al respecto... No tengo ninguna cosa que decir, ella tendrá sus razones, para mí la señora es una gran actriz y vayan a verla a la obra... No tengo ningún motivo de hablar de ella, ninguna opinión, no hay nada qué decir”, recalcó Roberto Tello al ser cuestionado al respecto.

Roberto prefirió no emitir comentario alguno al respecto (Foto: Archivo)

Al momento Yulianna Peniche no ha reaccionado a estas declaraciones.

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