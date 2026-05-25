México

Aspirantes a la UNAM exigen respuesta después de que la IA les anulara el examen en línea sin razón válida

La primera ronda del concurso de selección dejó sorpresas en quienes desean estudiar una licenciatura

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Mosaico digital de pantallas de videollamada superpuestas con jóvenes usando computadoras y celulares en distintos hogares, una ventana muestra el logo de la UNAM.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM decidió aplicar su examen de ingreso en línea para 2026, miles de aspirantes ya realizaron dicha prueba, pero reportaron cancelaciones arbitrarias y varias irregularidades en la aplicación.

Los aspirantes a alguna licenciatura o ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México incluso ya abrieron una petición en change.org

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La preocupación central de los solicitantes es clara: “Un examen debe evaluar conocimientos, no la calidad del internet ni el ruido de la calle”.

Cabe señalar que hay testimonios en internet de que la Inteligencia Artificial detectó como “trampa” el uso de gafas de aumento visual, pues el reflejo parecía uso de celular, aunque era el mismo examen en los lentes.

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(Captura de pantalla)
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Por otra parte, hay quienes afirman que su examen fue cancelado sólo porque pasó cerca el camión de recolección de basura o los vecinos hicieron ruido al momento del examen, factores que salen de control del estudiante y su familia.

Esta exigencia ha cobrado fuerza en redes sociales y foros, donde los afectados relatan experiencias de anulación por causas como la pérdida de señal, cortes de luz o interrupciones inevitables en sus hogares.

Además, algunos testimonios advierten sobre la proliferación de trampas tecnológicas y filtraciones de preguntas, lo que pone en duda la integridad del proceso digital.

Cabe señalar que en redes sociales hay muchas publicaciones donde ciertas personas aseguran tener en su poder el banco de preguntas y cobran por compartirlo.

Los exámenes en línea de la UNAM están siendo criticados porque pueden ser anulados por situaciones como la interacción con otras personas, el uso de dispositivos no autorizados, o incluso por cubrirse el rostro con accesorios como gorras o cubrebocas.

Estas reglas estrictas, sumadas a la dificultad de garantizar una infraestructura tecnológica adecuada para todos, han alimentado el descontento.

Demandas y argumentos de los aspirantes

Durante los últimos días, cientos de jóvenes han sumado sus firmas y comentarios a la petición, señalando que la modalidad presencial reduce los riesgos técnicos y brinda mayor certeza sobre los resultados.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Quienes defienden este formato sostienen que la presencialidad iguala las condiciones entre aspirantes, elimina la posibilidad de errores de sistema y fortalece la confianza en la validez del examen.

En este contexto, las voces de estudiantes como Naomi de Puebla y Evelin de Cuautitlán Izcalli coinciden en que muchos aspirantes no tienen acceso a computadoras propias ni a una red de internet estable.

Cuándo empezaron los exámenes de la UNAM

La UNAM inició la aplicación presencial del examen de admisión a licenciatura el 23 de mayo; este proceso abarcará hasta el 7 de junio y contempla a más de 191 mil aspirantes.

Por su parte, el IPN mantiene programadas sus evaluaciones para los días 30 de mayo, 13 y 14 de junio, manteniendo por ahora la modalidad en línea.

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