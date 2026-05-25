Policía de CDMX encapsula a maestros de la CNTE para que no lleguen al Zócalo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encapsularon este lunes a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante su movilización rumbo al Zócalo capitalino, en medio de nuevas protestas del magisterio disidente que han provocado afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, los docentes avanzaban sobre vialidades del Centro Histórico cuando policías capitalinos formaron cercos para impedir su paso hacia la Plaza de la Constitución, lo que generó momentos de tensión, empujones y reclamos entre manifestantes y uniformados.

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Las movilizaciones de la CNTE forman parte de la jornada de protestas que mantiene el magisterio para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales y mejoras laborales.

Maestros de la CNTE complican la circulación en Paseo de la Reforma

Desde las primeras horas de este lunes, contingentes de maestros comenzaron a concentrarse sobre Paseo de la Reforma con dirección al Centro Histórico, provocando cierres viales y severas afectaciones al tránsito vehicular.

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Autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como:

Insurgentes

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior

Eje 1 Poniente

La ruta prevista por los manifestantes incluía su paso por Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de CDMX.

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Se registran empujones entre policías y manifestantes

Cerca del primer cuadro de la ciudad se registraron momentos de tensión cuando policías de Tránsito impidieron el ingreso de vehículos y equipo de sonido del contingente magisterial. Videos difundidos en redes sociales mostraron empujones entre manifestantes y elementos de seguridad.

La presencia policial aumentó en las inmediaciones del Centro Histórico y de Palacio Nacional, donde previamente ya se habían colocado cercos de seguridad ante las protestas de la CNTE.

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¿Qué exige la CNTE?

Entre las principales demandas de la CNTE destacan:

La eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007

Un incremento salarial del 100%

La eliminación de las Afores y las UMAs

La derogación de la reforma educativa

Mayor presupuesto para educación y salud

El magisterio disidente también ha advertido sobre posibles paros y plantones indefinidos en la capital del país en las próximas semanas.

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