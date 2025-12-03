Vincularon a proceso a “La Barbie” y a Carlos “N” por presunta extorsión “gota a gota” en el Edomex

"La Barbie" y Carlos "N" presuntamente forman parte de una empresa dedicada al gota gota. Crédito: Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, y Carlos Alberto “N”, señalados por su probable participación en un esquema de extorsión y secuestro agravado relacionado con préstamos “gota a gota” en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ambos detenidos presuntamente pertenecían a la empresa “Crecer, S.A de C.V.”, organización señalada por utilizar el método “gota a gota”, una modalidad de crédito informal.

La indagatoria ministerial detalló que, ante retrasos en los pagos, integrantes de la organización conducían a las personas morosas a un domicilio de la colonia Las Rosas, municipio de Tultitlán, donde las víctimas eran sometidas a amenazas y golpes como mecanismo de presión para exigir el pago total.

Parte de estos hechos quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, los cuales mostraban el momento en que presuntos miembros del grupo agredían a personas por no cumplir con los plazos acordados.

Detención de los dos presuntos extorsionadores

Según la carpeta de investigación, Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, identificado como uno de los principales líderes de la supuesta célula, fue aprehendido por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, después de que, junto con otros dos individuos, interceptara a una persona para ofrecerle un préstamo. Al rechazar la oferta, la víctima habría sido amenazada con armas de fuego, privada de la libertad, llevada a un inmueble y sometida a agresiones físicas, recibiendo exigencias de dinero como condición para su liberación.

Objetos asegurados durante las operaciones realizadas por la fiscalía para detener a los procesados. Crédito: Fiscalía Edomex

En otra acción policial, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Carlos Alberto “N”. Según reportes oficiales, Carlos “N” realizó en agosto de este año un préstamo de 3 mil pesos. Cuando la persona que recibió el préstamo se atrasó, el imputado presuntamente la amenazó con un arma de fuego y le exigió pagos semanales bajo la modalidad de “cobro de piso”.

Los dos detenidos y ahora vinculados a proceso estarían relacionados con una empresa llamada “Crecer S.A de C.V”, la cual presuntamente se dedicada a los prestamos “gota a gota”.

Acciones dictadas por el juez en contra de los dos presuntos extorsionadores

Una vez puestos a disposición judicial, el órgano jurisdiccional determinó que Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, cumplirá medida cautelar de prisión preventiva y estableció dos meses para cierre de investigación complementaria.

En el caso de Carlos Alberto “N”, la autoridad ordenó presentaciones periódicas ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA), uso de brazalete electrónico y el depósito de una garantía económica de 200 mil pesos.

Se fijó un mes como plazo para concluir la investigación adicional, según documentación interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En qué consiste el “gota a gota”

Según reportes de la FGJEM donde explican esta forma de extorsión, “los préstamos “gota a gota” son un esquema de crédito informal, ilegal y de alto riesgo".

A través de estos, las víctimas recibe créditos que van de los 2 mil a los 60 mil pesos sin tener que firmar un contrato, sin embargo, los porcentajes de interés son muy superiores a los de bancos y financieras reguladas, por lo que los montos terminan siendo impagables.

Estos porcentajes, según la autoridad, pueden ser del 20 hasta el 50 por ciento de interés lo que hace que muchas victimas se atrasen en sus pagos, pretexto utilizado por personas o empresas para extorsionar a las víctimas.