Tomar buenas decisiones en la cocina apoya la energía, la movilidad y mejora la recuperación de tejidos conforme avanzan los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, el cuerpo experimenta cambios que pueden afectar la fuerza, la movilidad y la salud general.

Mantener una ingesta adecuada de proteína se vuelve fundamental para preservar la masa muscular, favorecer la recuperación de tejidos y apoyar el buen funcionamiento del organismo.

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Diversos especialistas advierten que el consumo insuficiente de este nutriente puede acelerar la pérdida de músculo y aumentar el riesgo de caídas, fracturas y complicaciones de salud en la adultez mayor.

Por ello, la proteína ocupa un papel clave en la alimentación de las personas adultas mayores.

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El consumo de proteína después de los 50 años ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y mantiene la fuerza y movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores fuentes de proteína para personas mayores de 50 años que son de fácil digestión

Las mejores fuentes de proteína para personas mayores de 50 años que resultan de fácil digestión suelen ser alimentos bajos en grasa, con buena biodisponibilidad y que no irritan el sistema digestivo.

De acuerdo con información de MedlinePlus, los siguientes son algunas de las opciones más recomendadas:

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1. <b>Pescado</b>

Opciones como tilapia, huachinango, salmón y trucha son fáciles de digerir y ricos en ácidos grasos omega-3.

Preferir preparaciones al vapor, a la plancha o hervidas.

2. <b>Pollo sin piel</b>

La pechuga de pollo es baja en grasa y fácil de masticar y digerir.

Cocido, a la plancha o desmenuzado es ideal.

3. <b>Huevo</b>

La clara es especialmente fácil de digerir y contiene proteína de alta calidad.

Puede cocinarse en forma de huevo cocido, revuelto o en omelette.

4. <b>Lácteos bajos en grasa</b>

Yogur natural, leche descremada y quesos frescos bajos en grasa (como panela o requesón).

El yogur también aporta probióticos que benefician la digestión.

5. <b>Leguminosas bien cocidas</b>

Frijol, lenteja y garbanzo cocidos hasta que estén muy suaves o en puré.

Se recomienda iniciarlos en pequeñas cantidades y observar la tolerancia, ya que pueden causar gases en algunas personas.

6. <b>Tofu y soya</b>

El tofu es bajo en grasa y de fácil digestión, además de ser una fuente vegetal completa de proteína.

7. <b>Carnes magras</b>

Res magra sin grasa visible, cocida de manera suave (evitar frituras y cortes duros).

8. <b>Proteína en polvo</b>

Suplementos de proteína de suero de leche (whey) o de soya pueden ser útiles en personas con dificultad para masticar o bajo apetito. Es importante consultar con un médico antes de iniciar suplementos.

Consejos adicionales:

Evitar alimentos fritos, empanizados o muy condimentados.

Priorizar cocciones suaves: hervido, al vapor, estofado, a la plancha.

Acompañar con verduras suaves y suficiente agua para facilitar la digestión.

Ante dudas o condiciones específicas de salud, es recomendable consultar a un nutriólogo o médico para una orientación personalizada.

La proteína es esencial en la dieta diaria para mantener huesos fuertes y reducir el riesgo de fracturas tras los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de consumir suficiente proteína después de los 50 años

Consumir suficiente proteína después de los 50 años es fundamental por varias razones relacionadas con la salud y la calidad de vida:

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1. Prevención de la pérdida muscular

A partir de los 50 años, el cuerpo pierde masa muscular de forma natural (sarcopenia). La proteína ayuda a conservar y recuperar músculo, lo que es clave para la fuerza, el equilibrio y la movilidad.

2. Mejor recuperación y cicatrización

La proteína es esencial para reparar tejidos y para la recuperación después de lesiones, cirugías o enfermedades, que pueden ser más frecuentes con la edad.

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3. Apoyo al sistema inmunológico

Las proteínas forman parte de anticuerpos y otras defensas del organismo, ayudando a prevenir infecciones y enfermedades.

4. Mantenimiento de huesos fuertes

Consumir suficiente proteína ayuda a conservar la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas, especialmente en mujeres posmenopáusicas.

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5. Control de peso y saciedad

Las dietas adecuadas en proteína ayudan a mantener un peso saludable, ya que generan mayor saciedad y contribuyen a preservar músculo en caso de pérdida de peso.

6. Mejor función metabólica

La proteína contribuye a mantener un metabolismo activo, lo que ayuda a evitar el aumento de grasa corporal que puede venir con la edad.

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}Distribuir el consumo de proteína a lo largo del día ayuda a conservar la independencia y reducir complicaciones de salud en la adultez mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo adecuado de proteína en la adultez mayor ayuda a conservar la fuerza, la independencia y a reducir riesgos de caídas, fracturas y complicaciones de salud. Por eso, se recomienda distribuir la proteína a lo largo del día y elegir fuentes fáciles de digerir.

Para recomendaciones específicas según condiciones de salud, siempre es conveniente consultar con un profesional de nutrición o médico.

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