Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Cinco víctimas mortales estaban relacionadas con el “cártel de las cuatro letras”

Foto: Infobae México /Jesús Aviles
Foto: Infobae México /Jesús Aviles

La lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima es lo que derivó en la muerte de 11 personas en una cancha de futbol en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Lo anterior fue informado por autoridades federales el 26 de enero, un día después de que fue realizado el ataque en la comunidad de Loma de Flores.

Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima habrían tendido como objetivos a supuestos miembros del CJNG, señalados como integrantes de una empresa de seguridad privada, según indican las primeras indagatorias en el caso.

Además, antes de que fuera realizado el ataque, las autoridades hallaron mensajes al parecer relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Los Marros y los sujetos buscados por las autoridades

En el ataque armado había estado implicado un sujeto identificado como Moisés Soto Bermúdez, quien es señalado como el encargado de un grupo de choque conocido como Los Marros.

Los reportes indican que Mario Eleazar Lara Belman, quien es identificado con los alias Negro y/o Camorro y/o Gallo sería el responsable de distribución de narcóticos, extorsiones y homicidios en Irapuato Guanajuato.

Gallo también es identificado como un generador de violencia en Irapuato, Celaya y Salamanca. Dicho sujeto es buscado por las autoridades debido a que hay una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.

De igual manera, se le relaciona con actividades de secuestro, extorsión, venta de drogas, desaparición forzada de personas y homicidio.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

