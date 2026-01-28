Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La agresión sucedió en Loma de Flores (Mario Armas / AFP)

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó el arresto de por lo menos tres personas que estarían relacionadas con el ataque armado en una cancha de futbol en Salamanca que dejó 11 muertos.

Las detenciones son resultado de operativos implementados por instituciones estatales, según indica el informe compartido el 28 de enero.

No fueron revelados los nombres ni edades de los ahora detenidos, aunque previamente fuentes federales identificaron que la agresión habría sido originada por un conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la institución destacó que el número exacto de personas capturadas, el papel que habrían tenido en el ataque armado, así como las imputaciones en su contra son datos que darán a conocer hasta que los sujetos sean formalmente vinculados a proceso, lo anterior con el objetivo de no poner en riesgo las investigaciones

“Ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados”, se puede leer en el reporte de la institución de Seguridad.

Las autoridades buscan la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables del ataque. Cabe destacar que el mismo 28 de enero reportes de la prensa indicaban que había al menos dos personas detenidas por el ataque armado en Salamanca, fue la tarde del mismo día que las autoridades confirmaron tres arrestos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...