FGE Guanajuato confirma que ataque en cancha de futbol en Salamanca dejó 11 muertos y 6 heridos

Un ataque en una cancha de futbol en Loma de Flores, Salamanca, dejó un saldo de 11 personas asesinadas y 6 heridas. (Facebook: Barrio Noticias)

Un ataque armado ocurrido la tarde del domingo en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, dejó 11 personas muertas y al menos seis heridas, confirmó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), que calificó los hechos como repudiables y anunció una investigación prioritaria.

El incidente, que tuvo lugar poco antes de las 17:30 de este domingo 25 de enero en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, movilizó de inmediato a fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como a equipos de emergencia que trasladaron a los heridos a diferentes hospitales.

Más de 100 casquillos

(X/@luz_adriana_gto)

De acuerdo con la información de medios locales, los agresores llegaron en al menos tres camionetas y dispararon contra los asistentes durante el partido, sin importar la presencia de menores de edad.

Un reporte de la Fiscalía confirmó el deceso de 11 personas, de las cuales 10 murieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica; asimismo seis personas resultaron heridas u aún se encuentran en observación médica.

El sitio quedó asegurado por elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Ejército y Policía Municipal. De acuerdo con reportes extraoficiales, los peritos de la Fiscalía aseguraron más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder en la escena.

En un comunicado, la Fiscalía de Guanajuato aseguró que “repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia”.

Fiscalía abre investigación

FGE Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato destacó que, tras tener conocimiento de los hechos, inició de manera inmediata, integral y prioritaria la investigación con el objetivo de esclarecer el ataque, identificar y sancionar a los responsables.

Para ello, desplegó en la zona agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y peritos especializados, quienes procesaron el lugar, recolectaron indicios y elaboraron dictámenes periciales para preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica y sentar bases sólidas para el caso.

Además, la FGE mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y colaborar en las acciones para la localización de los probables responsables.

La institución subrayó que coloca a las víctimas y sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia, actuando con sensibilidad y responsabilidad en cada paso del proceso.

Permanece violencia en Guanajuato

Al sitio llegaron agentes de seguridad (X/@michelleriveraa)

Estos hechos violentos ocurrieron al día siguiente de que se registraran otros actos de violencia en Salamanca. El sábado, cinco hombres fueron asesinados y uno más privado de la libertad en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro. Además, cerca de las 19 horas del mismo sábado, fueron abandonadas cuatro bolsas con restos humanos en la comunidad de San Antonio de Flores.

El gobierno municipal de Salamanca, encabezado por César Prieto Gallardo (Morena), condenó los hechos recientes y expresó su solidaridad con las familias afectadas. En su comunicado, refrendó su compromiso de acompañarlas y trabajar por la seguridad y la paz en la comunidad.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de condiciones de seguridad y paz social.

La dependencia estatal remarcó que informará a la ciudadanía conforme avance la investigación, con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

Violencia en Guanajuato.(Facebook: En redes news)

Guanajuato figura entre los estados con mayores índices de homicidios en México, situación atribuida por especialistas a la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan el control de actividades ilícitas.

El último ataque de esta naturaleza en dicha entidad se dio en junio de 2025, cuando otra agresión armada en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, dejó una docena de víctimas mortales durante una fiesta patronal.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han ofrecido información adicional sobre su situación.