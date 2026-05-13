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Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

El cargamento fue asegurado en el recinto portuario de Manzanillo y tenía como destino Michoacán

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Decomiso cocaína en Manzanillo
Paquetes de presunta cocaína decomisados por los elementos navales. Foto: Marina

Más de 190 paquetes con presunta cocaína fueron asegurados por la Secretaría de Marina (Semar) en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de que se realizó una inspección para verificar el contenido de un buque con bandera de Panamá.

El hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores, cuya carga había sido declarada oficialmente como aires acondicionados y que tenía como destino final Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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El aseguramiento ocurrió tras una revisión rutinaria encabezada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, donde los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso bruto superior a 200 kilogramos de droga, que fue identificada de manera preliminar como clorhidrato de cocaína.

Decomiso de cocaína en Manzanillo
Foto: Marina

Las autoridades informaron que tras el hallazgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación final del material asegurado.

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El peso ministerial definitivo permanece pendiente, ya que la sustancia quedó a disposición de las autoridades competentes para su análisis y resguardo. Por este decomiso no se reportaron personas detenidas.

La Secretaría de Marina explicó que el decomiso se enmarca en las labores permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria en coordinación con otras instancias federales, estatales y municipales.

Decomiso de cocaína por la Marina en Manzanillo
Foto: Marina

Otro decomiso de cocaína en Manzanillo se registró en días pasados: iba a Nueva Zelanda

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco bultos con una sustancia granulada cristalina de color blanco, similar a la metanfetamina, que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

La acción fue informada el pasado 8 de mayo, luego de que los navales identificaron la carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur. La droga se encontraba oculta en un contenedor declarado como compactadoras de cartón.

La droga se encontraba escondida y protegida por placas de metal. Crédito: Marina
La droga se encontraba escondida y protegida por placas de metal. Crédito: Marina

El contenedor fue detectado en una inspección rutinaria bajo la responsabilidad de la Sexta Región Naval y las labores de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP).

Durante la acción, fueron localizados los bultos con la presunta droga, por lo que se procedió con su aseguramiento para ser puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y se realicen las investigaciones correspondientes.

La marina detalló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control implementadas en coordinación interinstitucional para impedir el tráfico de drogas por puertos mexicanos, refirió la Marina.

La droga tenía un recubrimiento de aparente papel aluminio y posteriormente una carcasa de metal. Crédito: Marina
La droga tenía un recubrimiento de aparente papel aluminio y posteriormente una carcasa de metal. Crédito: Marina

Manzanillo figura ahora entre los puertos con mayores operativos contra el trasiego de estupefacientes hacia el extranjero. En febrero de 2026, la Marina decomisó cerca de sus costas un semisumergible con 179 bultos que contenían aproximadamente cuatro toneladas de cocaína y detuvo a tres personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad.

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