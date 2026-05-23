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Alejandro Marcovich está en coma, el exguitarrista de Caifanes sufrió derrame cerebral

El accidente que tiene hospitalizado al músico fue confirmado por su familia

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El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)
El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)

El músico Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral y permanece en coma, de acuerdo con un comunicado familiar difundido este 22 de mayo. El exguitarrista de Caifanes fue trasladado de emergencia al hospital tras presentar complicaciones de salud.

En el documento, firmado por Gabriela Martínez, Béla Marcovich Martínez y Diego Marcovich Martínez, la familia del músico, precisa que el artista está en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado. También señaló que recibe atención de médicos especialistas y que está acompañado por su esposa e hijos.

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El comunicado indicó que el derrame ocurrió la noche del martes 19 de mayo, lo que obligó a su hospitalización inmediata. La familia agregó que hasta el momento no hay más detalles sobre las causas específicas ni sobre su evolución médica, y agradeció los mensajes de apoyo: “Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar”.

La salud de Alejandro Marcovich al pasar de los años

El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)
El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)

El diagnóstico de un tumor cerebral obligó a Alejandro Marcovich a pasar por el quirófano en 2010, una intervención que marcó un antes y un después en su vida. El músico atravesó ese periodo con el respaldo de su entorno.

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En 2022, un nuevo desafío llegó con el anuncio de su lucha contra el cáncer de próstata. Fue el propio guitarrista quien compartió la noticia mediante un comunicado, donde expresó su gratitud por la solidaridad recibida.

“Al público y medios de comunicación: Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas estas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha más fuerza para ganar esta lucha y seguir creando música para todos ustedes”, escribió el rockero en aquel entonces.

Alejandro Marcovich y su historia como guitarrista de Caifanes

Alejandro Marcovich, Caifanes, Cáncer
Archivo

Alejandro Marcovich nació en Argentina y, desde finales de los años ochenta, se integró a la banda Caifanes. Su entrada coincidió con el crecimiento de la agrupación y su consolidación como referente del rock en español. El sonido de la guitarra de Marcovich se convirtió en sello distintivo de discos como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

A lo largo de su carrera, el músico ha sido parte de canciones que trascendieron generaciones, posicionándolo como uno de los guitarristas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano. Su contribución a Caifanes dejó una huella significativa en la escena musical, tanto por su técnica como por el carácter de sus composiciones.

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