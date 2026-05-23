Así fue capturado en el AICM el líder transportista de Cuautla, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Mauro Rivera fue detenido este 22 de mayo. Crédito: Facebook - Lic Jacqueline Hernández

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron este viernes a las 6:28 de la mañana a Mauro Rivera de la Cruz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba abordar un vuelo hacia Quintana Roo.

El detenido es identificado como líder del grupo transportista 2 de Mayo en Cuautla, Morelos, y señalado extraoficialmente como presunto colaborador del alcalde prófugo Jesús Corona Damián.

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Esta captura sería la continuación de la Operación Enjambre, enfocada en desarticular las relaciones entre servidores públicos y delincuentes en la entidad. Cabe señalar que el pasado 20 de mayo fueron detenidas 6 personas vinculadas con este esquema.

El Registro Nacional de Detenciones cargó su ficha de captura y lo registró en traslado hasta el corte de esta nota.

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Rivera estaría dentro del esquema criminal vinculado a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa que operó con impunidad en municipios de la entidad tras brindar apoyos en las elecciones del 2024.

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

A diferencia de las detenciones del 20 de mayo, cuando el titular de la SSPC Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa para detallar los alcances de la Operación Enjambre y el vocero de la FGR, Ulises Lara, emitió un mensaje por la noche, hasta el momento ninguna de las dos dependencias ha convocado a una conferencia para informar sobre la captura de Rivera de la Cruz.

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La SSPC lo detuvo cuando intentaba huir a Quintana Roo

Rivera de la Cruz fue localizado en el AICM la mañana de este viernes 22 de mayo.

La ficha de su captura, firmada por la SSPC, confirma el hecho. Crédito: RND

Vestía camisa negra, pants gris y tenis negros. La ficha del Registro Nacional de Detenciones lo describe con complexión robusta, tés morena, estatura aproximada de 1.75 metros, cabello canoso y barba de días.

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El documento fue firmado digitalmente por la SSPC.

Así fue capturado por los agentes federales. Crédito: X - @c4jimenez

Su detención se produjo dos días después de que la Operación Enjambre dejara seis detenidos en Morelos.

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La Operación Enjambre detuvo a seis funcionarios el 20 de mayo

El operativo del 20 de mayo derivó en la detención de seis servidores y exservidores públicos: el alcalde en funciones de Atlatlahucan Agustín Toledano Amaro, el exalcalde de Yecapixtla Irving Sánchez Zavala, el secretario municipal de Cuautla Horacio “N”, el oficial mayor Pablo Adrián “N”, el tesorero Jonathan “N” y la excandidata a la alcaldía Arisbel Rubí.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch señaló que los alcaldes detenidos brindaron facilidades a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. La FGR documentó que la organización habría financiado campañas electorales e intimidado a actores políticos contrarios a sus intereses.

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Como parte del operativo, las autoridades detallaron que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueará las cuentas de 32 personas: 22 físicas y 10 morales, con indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Meses antes, Rivera decía coordinar con el gobierno estatal

En octubre de 2025, Rivera de la Cruz concedió una entrevista a El Sol de Cuautla en la que defendió la operación de su agrupación y aseguró mantener comunicación directa con el gobierno del estado.

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“Nos vamos a sentar con el gobernador, ahorita estoy platicando con él para ver realmente cómo vamos a trabajar de la mano la coordinación de transporte con los transportistas y nadie se vea afectado”, dijo en esa ocasión.

La titular del gobierno de Morelos es la gobernadora Margarita González Saravia Calderón, por lo que la referencia de Rivera a “el gobernador” en masculino abriría la posibilidad de que se tratara de una coordinación con el entonces alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, hoy prófugo de la justicia.

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En la misma entrevista rechazó las críticas al sector. “No se vale que el transporte lo satanicen”, afirmó.

Defendió también la nueva ley de transporte de Morelos y aclaró que las concesiones no implicaban que en 15 años se las quitarían a los operadores ni que dejarían de poder cedérselas a sus familias.