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México vs Ghana se jugará con aforo reducido: FIFA emite sanción tras gritos discriminatorios

El Tricolor arranca su preparación mundialista jugando en el Estadio Cuauhtémoc bajo estrictas medidas de seguridad y restricciones al público

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Vista aérea nocturna de un estadio de fútbol azul iluminado con un partido en curso. Logotipos de México y Ghana flotan sobre el campo.
La Selección Mexicana se enfrentará en esta fecha FIFA a Ghana en Puebla, donde algunas zonas permaneceránn cerradas por castigo ante expresiones discriminatorias de la afición en duelos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana enfrenta este viernes 22 de mayo a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el primero de sus duelos de preparación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro estará marcado por un operativo especial de seguridad y una medida inédita: se disputará con aforo parcial tras la sanción impuesta por la FIFA por conductas discriminatorias registradas en partidos previos del Tri.

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La Selección Mexicana disputará su primer partido de preparación para el Mundial 2026 frente a Ghana en Puebla. USA TODAY/Jim Dedmon
La Selección Mexicana disputará su primer partido de preparación para el Mundial 2026 frente a Ghana en Puebla. USA TODAY/Jim Dedmon

La sanción llega como respuesta a los gritos discriminatorios emitidos por parte de la afición mexicana, enfatizando la urgencia de erradicar estas expresiones de los estadios e impulsar un ambiente incluyente de cara a la Copa del Mundo.

Operativo y restricciones en el Estadio Cuauhtémoc

El dispositivo de seguridad para el partido contempla cierres viales y una vigilancia reforzada en el Cuauhtémoc. Autoridades municipales y federales coordinarán acciones para garantizar la seguridad de asistentes. Entre las medidas implementadas destacan:

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  • Cierre parcial de aforo: varias secciones del estadio estarán bloqueadas para el público, por lo cual los ingresos de las ventas se verán reducidas.
  • Cierres viales desde las 15:30 horas en avenidas clave como Calzada Ignacio Zaragoza y Alfredo Toxqui.
  • Operativo especial con Policía Estatal, Municipal, Guardia Nacional y Ejército.
El operativo especial acompañará el duelo internacional en el Estadio Cuauhtémoc para garantizar la seguridad de los asistentes.(X/SSPGobPue)
El operativo especial acompañará el duelo internacional en el Estadio Cuauhtémoc para garantizar la seguridad de los asistentes.(X/SSPGobPue)

Estas acciones buscan reducir riesgos y asegurar un entorno controlado ante el contexto de sanción y la alta convocatoria.

Nueva campaña para erradicar el grito homofóbico

Ante la reincidencia de sanciones, la FMF comenzó a impulsar la campaña “La Ola Sí, El Grito No” para transformar la manera de alentar en los estadios.

El objetivo es canalizar la pasión de la afición hacia expresiones positivas, reviviendo la ola mexicana, legado del Mundial de México 1986, como símbolo de unión. La estrategia incluye:

  • Difusión en partidos amistosos y plataformas digitales.
  • Participación de figuras históricas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Manuel Negrete o Luis Flores.
  • Sensibilización sobre el impacto negativo de los gritos discriminatorios.
La campaña iniciará en el enfrentamiento de hoy ante Ghana, con mensajes en las pantallas del estadio invitando a la afición a reemplazar el modo de alentar al equipo. (AP Foto/Tony Gutierrez )
La campaña iniciará en el enfrentamiento de hoy ante Ghana, con mensajes en las pantallas del estadio invitando a la afición a reemplazar el modo de alentar al equipo. (AP Foto/Tony Gutierrez )

La campaña busca evitar nuevas sanciones, mejorar la reputación internacional y fortalecer la identidad cultural de México como anfitrión del Mundial 2026. El éxito dependerá de la respuesta de la afición en partidos como el de este viernes.

México busca afinar su plantel ante una Ghana renovada

En el plano deportivo, el partido representa una oportunidad clave para Javier Aguirre y los seleccionados. México utilizará este amistoso para observar a jóvenes de la Liga MX y comenzar la integración de sus futbolistas que militan en Europa, quienes se han sumado gradualmente a la concentración.

Importantes figuras de Ghana, como Antoine Semenyo y Abdul Fatawu Issahaku, no estarán presentes ante la Selección Mexicana. (Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports)
Importantes figuras de Ghana, como Antoine Semenyo y Abdul Fatawu Issahaku, no estarán presentes ante la Selección Mexicana. (Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Del lado africano, Ghana llega con una plantilla joven y sin varias de sus figuras habituales, como Antoine Semenyo y Abdul Fatawu Issahaku, quienes decidieron permanecer con sus clubes europeos.

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