México

Corona Capital 2026 bajó el precio de sus abonos: qué incluyen y cuáles son las ventajas de cada uno

El festival se realizará tres días de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

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Ilustración plana y colorida del Corona Capital 2026 con logo central, tres escenarios con headliners Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y multitudes, fondo de CDMX con fuegos artificiales.
La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival Corona Capital 2026, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ha decidido implementar una política de precios diferente a la de años anteriores, situando el costo del abono general de primera fase en 4.090 pesos.

La organización informó que los precios de las demás entradas también experimentan una reducción promedio del 10 % en comparación con los valores de 2025.

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Esta medida busca reforzar el vínculo con el público y facilitar el acceso a más personas, en sintonía con la filosofía que el festival destaca como central: priorizar la experiencia de sus seguidores.

Los precios para esta edición quedarían así:

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  • Abono general — $4,090 pesos mexicanos (Fase 1)
  • Comfort Pass — $5,590 pesos mexicanos (Fase 1)
  • Plus — $7,780 pesos mexicanos (Fase 1)
  • CLUB — $22,500 pesos mexicanos (Fase 1)

Ahora te decimos qué incluye cada uno de estos paquetes

Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y figuran entre los favoritos confirmados para el festival. (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)
Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y figuran entre los favoritos confirmados para el festival. (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)

Abono general: Acceso al festival y a todos los escenarios.

Comfort Pass: baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass. Entrada exclusiva y rápida al festival.

Plus: Fast line para acceso al festival y estacionamiento preferencial (1 lugar por cada 4 personas con boleto Plus del mismo día). Pit lateral y plataforma elevada en los escenarios principales. Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales. Área de mesas, zona de descanso y Hot Spot con Wi-Fi. Selección gastronómica, coctelería especializada y zonas exclusivas de recarga Digicash. Concierge para atención personalizada, baños Premium, guardarropa y préstamo de baterías para celular.

Club: Hospitalidad Premium, alimentos incluidos y barra de bebidas premium incluidas. Zonas exclusivas, acceso a Side Stage, Pit Club, Terraza Club, Garden y Backstage Road. Máximo confort: servicio de concierge, pantallas con sistema CCTV, Wi-Fi y áreas de descanso con baños premium. Logística y extras: estacionamiento preferencial, transporte, servicio de guardarropa, baterías para celular y giveaways exclusivos.

¿Quiénes estarán en el Corona Capital?

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)
Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Viernes:

  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezlie
  • Chvrches
  • CMAT
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • Fcukers
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN
  • Model/Actriz
  • Olive Jones
  • Rip Magic
  • Thee Sinseers
  • Sofía Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Sábado:

  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce the Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • The Hellp
  • Jordana
  • Maisie Peters
  • Militarie Gun
  • Ms.Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Strawberry Guy
  • We Are Scientists
  • Zella

Domingo:

  • The Strokes
  • The XX
  • Lola Young
  • Lil Yachty
  • Bunt
  • Angine de Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky

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