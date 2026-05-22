Corona Capital 2026 bajó el precio de sus abonos: qué incluyen y cuáles son las ventajas de cada uno

La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival Corona Capital 2026, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ha decidido implementar una política de precios diferente a la de años anteriores, situando el costo del abono general de primera fase en 4.090 pesos.

La organización informó que los precios de las demás entradas también experimentan una reducción promedio del 10 % en comparación con los valores de 2025.

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Esta medida busca reforzar el vínculo con el público y facilitar el acceso a más personas, en sintonía con la filosofía que el festival destaca como central: priorizar la experiencia de sus seguidores.

Los precios para esta edición quedarían así:

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Abono general — $4,090 pesos mexicanos (Fase 1)

Comfort Pass — $5,590 pesos mexicanos (Fase 1)

Plus — $7,780 pesos mexicanos (Fase 1)

CLUB — $22,500 pesos mexicanos (Fase 1)

Ahora te decimos qué incluye cada uno de estos paquetes

Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y figuran entre los favoritos confirmados para el festival. (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)

Abono general: Acceso al festival y a todos los escenarios.

Comfort Pass: baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass. Entrada exclusiva y rápida al festival.

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Plus: Fast line para acceso al festival y estacionamiento preferencial (1 lugar por cada 4 personas con boleto Plus del mismo día). Pit lateral y plataforma elevada en los escenarios principales. Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales. Área de mesas, zona de descanso y Hot Spot con Wi-Fi. Selección gastronómica, coctelería especializada y zonas exclusivas de recarga Digicash. Concierge para atención personalizada, baños Premium, guardarropa y préstamo de baterías para celular.

Club: Hospitalidad Premium, alimentos incluidos y barra de bebidas premium incluidas. Zonas exclusivas, acceso a Side Stage, Pit Club, Terraza Club, Garden y Backstage Road. Máximo confort: servicio de concierge, pantallas con sistema CCTV, Wi-Fi y áreas de descanso con baños premium. Logística y extras: estacionamiento preferencial, transporte, servicio de guardarropa, baterías para celular y giveaways exclusivos.

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¿Quiénes estarán en el Corona Capital?

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Viernes:

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezlie

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofía Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado:

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Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

Ms.Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Zella

Domingo:

The Strokes

The XX

Lola Young

Lil Yachty

Bunt

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky