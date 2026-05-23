México

Pensión Bienestar 2026: estos son los adultos mayores que recibirán su pago este lunes 25 de mayo

La Secretaría del Bienestar realizará esta semana los último depósitos de 6 mil 400 pesos del mes para adultos mayores

Guardar
Google icon
Anuncio del Gobierno de México: Mujer mayor sonriente sostiene tarjeta Bienestar, pareja de ancianos y billetes cayendo con texto 'Pago de Pensión Bienestar'.
La distribución de recursos se efectúa de manera ordenada y directa a través de la tarjeta del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 25 de mayo de 2026, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión escalonada de la Pensión del Bienestar 2026, correspondiente al bimestre mayo-junio.

El programa federal mantiene el pago directo de 6 mil 400 pesos bimestrales a beneficiarios de 65 años o más, con el objetivo de garantizar una distribución segura y ordenada.

PUBLICIDAD

Pensión del Bienestar
El pago bimestral directo de 6 mil 400 pesos a beneficiarios de 65 años se asegura mediante la Tarjeta del Bienestar. (FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM)

La estrategia de pago por inicial del primer apellido busca evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos, priorizando la comodidad de los adultos mayores en todo el país. El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, permitiendo retiros sin comisión.

¿Quién recibe su pago este lunes 25 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este lunes el pago sólo se aplicará para los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S.

PUBLICIDAD

  • Letra S: lunes 25 de mayo, pago disponible desde temprano.
  • Si tu apellido es Sánchez, Salgado, Solís, Soto, Serrano, Silva o similar, este día podrás disponer de tu apoyo bimestral.
  • Si tu depósito no aparece hoy, puede liberarse en las próximas horas, sin perder el derecho al apoyo.
Este lunes 25 de mayo, adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S reciben su depósito de la pensión del Bienestar. (Banco de Bienestar)
Este lunes 25 de mayo, adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S reciben su depósito de la pensión del Bienestar. (Banco de Bienestar)

Esta jornada forma parte de la última semana de pagos del calendario escalonado, que concluirá el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

¿Cómo cobrar tu pensión y qué hacer si necesitas apoyo?

El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar y permanece seguro en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día. Para un cobro seguro:

  • Lleva siempre tu identificación oficial y tu Tarjeta del Bienestar.
  • Consulta tu saldo en la app, cajero, ventanilla o al 800 900 2000.
  • No compartas tu NIP ni aceptes ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.
  • Puedes utilizar la tarjeta para hacer compras en comercios afiliados o retirar en sucursales del Banco del Bienestar sin comisión.
Banco del Bienestar
Los beneficiarios de la pensión pueden retirar su dinero sin comisión en sucursales del Banco del Bienestar. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Si no puedes acudir personalmente, tienes la opción de registrar un auxiliar que te represente. Este trámite requiere documentos oficiales y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor. Es importante consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes y proteger tus recursos.

Fechas restantes del pago en la última semana de mayo

El calendario de dispersión de la Pensión para el Bienestar cierra este mes con las siguientes fechas asignadas para el cobro según la inicial del primer apellido:

  • Lunes 25 de mayo: S
  • Martes 26 de mayo: T, U, V
  • Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
Hombre adulto mayor sonriente sostiene un cartel con el calendario de pagos de Pensión Adultos Mayores frente al edificio de la Secretaría de Bienestar.
El calendario oficial de pagos prevé la conclusión de la estrategia escalonada el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu apellido corresponde a estas letras, podrás disponer de tu apoyo en las fechas indicadas, siempre con la seguridad de que tu dinero permanecerá disponible en la cuenta hasta que decidas utilizarlo.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión BienestarAdultos MayoresMayoPensión Mujeres BienestarPensiones del BienestarProgramas del BienestarProgramas Socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 22 de mayo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 22 de mayo

Dai Dai de Shakira: Cuándo y a qué hora se estrena en México el video de la canción del Mundial

La colombiana presenta junto a Burna Boy y los Ghetto Kids un tema inspirado en diversos ritmos

Dai Dai de Shakira: Cuándo y a qué hora se estrena en México el video de la canción del Mundial

México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por Javier Aguirre se miden ante los africanos en lo que promete ser un partido de muchos goles

México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de mayo de 2026

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a estadounidense secuestrado en Jalisco tras denuncia del FBI: hay un detenido

Rescatan a estadounidense secuestrado en Jalisco tras denuncia del FBI: hay un detenido

Exdirector de Seguridad de Tamazunchale es acusado de desaparición forzada junto con dos elementos más y civiles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de mayo: Capturan a “El Deivid” de La Chokiza en el AICM

Rocha Moya, Inzunza y seis más: acusados por EEUU y ahora con ficha roja de INTERPOL

CJNG embosca a policías en Zamora, Michoacán: hay siete heridos

ENTRETENIMIENTO

Dai Dai de Shakira: Cuándo y a qué hora se estrena en México el video de la canción del Mundial

Dai Dai de Shakira: Cuándo y a qué hora se estrena en México el video de la canción del Mundial

Corona Capital 2026 bajó el precio de sus abonos: qué incluyen y cuáles son las ventajas de cada uno

Revelan mapa y secciones para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

DEPORTES

México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación de la Sprint para el GP de Canadá

México vs Ghana se jugará con aforo reducido: FIFA emite sanción tras gritos discriminatorios

Diego Forlán, leyenda uruguaya, revela que estuvo a punto de llegar a México con el América

Selección Mexicana estrena tercer uniforme negro frente a Ghana