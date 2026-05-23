Pensión Bienestar 2026: estos son los adultos mayores que recibirán su pago este lunes 25 de mayo

La distribución de recursos se efectúa de manera ordenada y directa a través de la tarjeta del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 25 de mayo de 2026, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión escalonada de la Pensión del Bienestar 2026, correspondiente al bimestre mayo-junio.

El programa federal mantiene el pago directo de 6 mil 400 pesos bimestrales a beneficiarios de 65 años o más, con el objetivo de garantizar una distribución segura y ordenada.

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El pago bimestral directo de 6 mil 400 pesos a beneficiarios de 65 años se asegura mediante la Tarjeta del Bienestar. (FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM)

La estrategia de pago por inicial del primer apellido busca evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos, priorizando la comodidad de los adultos mayores en todo el país. El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, permitiendo retiros sin comisión.

¿Quién recibe su pago este lunes 25 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este lunes el pago sólo se aplicará para los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S.

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Letra S: lunes 25 de mayo, pago disponible desde temprano.

Si tu apellido es Sánchez, Salgado, Solís, Soto, Serrano, Silva o similar, este día podrás disponer de tu apoyo bimestral.

Si tu depósito no aparece hoy, puede liberarse en las próximas horas, sin perder el derecho al apoyo.

Este lunes 25 de mayo, adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S reciben su depósito de la pensión del Bienestar. (Banco de Bienestar)

Esta jornada forma parte de la última semana de pagos del calendario escalonado, que concluirá el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

¿Cómo cobrar tu pensión y qué hacer si necesitas apoyo?

El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar y permanece seguro en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día. Para un cobro seguro:

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Lleva siempre tu identificación oficial y tu Tarjeta del Bienestar .

Consulta tu saldo en la app, cajero, ventanilla o al 800 900 2000 .

No compartas tu NIP ni aceptes ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.

Puedes utilizar la tarjeta para hacer compras en comercios afiliados o retirar en sucursales del Banco del Bienestar sin comisión.

Los beneficiarios de la pensión pueden retirar su dinero sin comisión en sucursales del Banco del Bienestar. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Si no puedes acudir personalmente, tienes la opción de registrar un auxiliar que te represente. Este trámite requiere documentos oficiales y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor. Es importante consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes y proteger tus recursos.

Fechas restantes del pago en la última semana de mayo

El calendario de dispersión de la Pensión para el Bienestar cierra este mes con las siguientes fechas asignadas para el cobro según la inicial del primer apellido:

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Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

El calendario oficial de pagos prevé la conclusión de la estrategia escalonada el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu apellido corresponde a estas letras, podrás disponer de tu apoyo en las fechas indicadas, siempre con la seguridad de que tu dinero permanecerá disponible en la cuenta hasta que decidas utilizarlo.