José Eduardo Derbez se acepta como “nepobaby” y no lo ve como ventaja: “Se me han cerrado puertas”

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público. (jose_eduardo92, Instagram)

José Eduardo Derbez aceptó que es un “nepobaby” y pidió que no lo juzguen, al asegurar que su apellido también le complicó el camino en el espectáculo: “Se me han cerrado muchas puertas”, dijo en el pódcast Mixologando.

En la charla con el comediante Manu NNa, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo respondió a la pregunta “¿Qué se siente ser un nepobaby?” con su propia definición: “Un nepobaby es alguien que sus papás se dedican a algo y ellos se dedican a lo mismo”, de acuerdo con lo dicho en el programa.

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Derbez afirmó que el término está “muy satanizado” en el medio y lo contrastó con otros sectores: “En muchos trabajos, si el señor tiene un bufete de abogados o es dueño de un hospital, sus hijos trabajan ahí. Eso no lo ven tan mal como en este medio”.

También sostuvo que pertenecer a una familia conocida eleva las exigencias sobre su desempeño: “Te exigen más, hay comparaciones”. Aunque aceptó que se dedica a lo mismo que sus papás, remarcó que “no es algo feo, pero siento que la gente lo dice feo” y añadió: “Creo que no hay que juzgarnos tanto”.

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José Eduardo Derbez y su faceta como papá

(Instagram: José Eduardo Derbez)

José Eduardo Derbez afirmó que priorizó estar presente para su hija Tessa y que, siempre que pudo, puso su paternidad por encima del trabajo para que la niña no creciera con los vacíos que él vivió en su infancia.

En el podcast Vida Sintonía, conducido por Laura Ferretti, el actor explicó que su niñez estuvo marcada por la separación de sus papás y una lejanía afectiva con Eugenio Derbez, una relación que, dijo, logró reconstruir con el paso de los años.

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Derbez sostuvo que uno de los pilares de su paternidad fue compartir tiempo con su hija: “Intenté en mis tiempos libres estar con ella, salir con ella, nos la llevábamos al parque, hacer muchas cosas con Tessa”, relató en el espacio.

Añadió que su regla fue “siempre ponerla primero a ella que el trabajo, obviamente siempre que se pudiera”. También expresó su deseo de integrarla a su vida diaria: “Ya nada más que camine muy bien y que hable, yo feliz me la llevo a todos lados, como chicle”.

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El actor también describió que la llegada de Tessa le cambió la forma de pensar sobre la responsabilidad: “Tengo que ver por alguien más que depende de mí y debo cuidar a esa persona y estar ahí pendiente”, contó en el podcast. “Estoy muy feliz, la verdad. Me cambió muy bonito la vida desde el primer momento”, afirmó.