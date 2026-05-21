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Reportan el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez, desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla

La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo, cuando acudió junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”

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Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer reportada como desaparecida tras acudir a una clínica de belleza en Puebla, podría catalogarse como homicidio por autoridades locales. La mañana de este jueves, en X —antes Twitter— se reportó el hallazgo sin vida de una mujer de 37 años en el estado de Tlaxcala, con las mismas características.

Según el portal Ambas Manos, el cuerpo de Blanca Adriana fue localizado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, en territorio tlaxcalteca. Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron los restos al anfiteatro para practicar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

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Infobae México consultó a funcionarios de las fiscalías de Puebla y Tlaxcala para confirmar la identidad de Blanca Adriana Vázquez Montiel, pero no obtuvo respuesta.

2 Sin cédula, sin permisos y con un catálogo que iba desde liposucciones exprés hasta "chips sexuales": así operaba la clínica Detox en Puebla. (Capturas de pantalla)
2 Sin cédula, sin permisos y con un catálogo que iba desde liposucciones exprés hasta "chips sexuales": así operaba la clínica Detox en Puebla. (Capturas de pantalla)

Así operaba la clínica donde desapareció Blanca Adriana

La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo, cuando acudió junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”, ubicado sobre la calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana. Según las investigaciones, el establecimiento operaba con procedimientos invasivos pese a que su responsable, Diana Alejandra Palafox Romero, no cuenta con cédula profesional registrada.

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Las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla avanzaron tras el análisis de cámaras de seguridad. Las grabaciones muestran a personal del consultorio subiendo un bulto voluminoso a un Mini Cooper rojo, vehículo posteriormente localizado en un inmueble relacionado con Carlos Quezada Palafox, hijo de la supuesta doctora.

Vista de un área rural con un camino de tierra, vegetación densa y un canal. Se observa una zona resguardada por autoridades y restos de vegetación
La mañana de este jueves, en X se reportó el hallazgo sin vida de una mujer de 37 años en el estado de Tlaxcala, con las mismas características de Blanca Adriana Vázquez. (X)

La familia de Blanca Adriana acusó directamente a Diana Palafox de engañar al esposo de la víctima para sacarlo del lugar durante el procedimiento. Minutos después, el consultorio quedó vacío.

Adrián, hijo de Blanca Adriana, declaró a Radio Fórmula que su madre solo acudiría a una valoración médica. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, afirmó.

En videos promocionales recuperados antes de que las cuentas fueran eliminadas, Diana Palafox defendía los procedimientos estéticos realizados en el lugar. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente… menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, aseguraba.

La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo. (Redes sociales)
La víctima permanecía desaparecida desde el pasado 18 de mayo. (Redes sociales)

La Fiscalía de Puebla confirmó cateos tanto en el consultorio de Zavaleta como en una vivienda del fraccionamiento El Pilar, en San Andrés Cholula. Ahí localizaron el automóvil utilizado presuntamente para trasladar a la víctima.

Mientras tanto, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y la recepcionista del establecimiento permanecen prófugos. Las fiscalías de Puebla y Tlaxcala mantienen operativos conjuntos para capturarlos y esclarecer el caso que comenzó como una supuesta cirugía estética y terminó con el hallazgo del cuerpo abandonado en una zanja.

Información en desarrollo ***

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