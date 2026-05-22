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Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación de la Sprint para el GP de Canadá

El piloto mexicano no pudo prosperar en una sesión marcada por accidentes y banderas rojas

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Pérez aún no encuentra cómodo su auto. (AP Foto/Altaf Qadri)
Pérez aún no encuentra cómodo su auto. (AP Foto/Altaf Qadri)

Un margen de apenas dos décimas separó a Sergio ‘Checo’ Pérez y a su equipo Cadillac de avanzar a la siguiente ronda en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá.

El piloto mexicano quedó relegado a la décimo séptima posición, lo que marcará su lugar de salida en la carrera sprint en Montreal.

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La sesión de clasificación sprint, presentó varios incidentes desde el inicio.

La ausencia de Liam Lawson y Alex Albon en la pista parecía abrir posibilidades favorables para el piloto tapatío. Pérez logró tres vueltas rápidas consecutivas, mejorando su tiempo en cada intento, hasta detener el cronómetro en 1:16.022 con neumáticos medios.

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Sin embargo, el corte para pasar a la siguiente fase resultó inalcanzable por una mínima diferencia.

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac (Sergio Pérez)

La clasificación se vio interrumpida cuando Fernando Alonso impactó contra el muro, provocando una bandera roja con poco más de un minuto restante.

Aunque la sesión se reanudó posteriormente, Checo Pérez ya no pudo iniciar una nueva vuelta rápida, consolidando su posición en la parrilla para la sprint.

“Podemos estar contentos hoy porque maximizamos”, comunicó Pérez a su equipo, destacando el esfuerzo realizado tras la incorporación del nuevo paquete de actualizaciones por parte de Cadillac.

Práctica libre accidentada para Checo Pérez

El arranque del fin de semana no fue sencillo para el piloto de Cadillac.

En la primera y única práctica libre del Gran Premio de Canadá, Checo finalizó en la posición 21 después de completar 26 vueltas en el circuito Gilles Villeneuve.

La sesión estuvo marcada por tres banderas rojas, lo que dificultó el trabajo de todos los equipos.

Cadillac apostó por un paquete de actualizaciones que incluyó nuevos tambores de frenos delanteros, modificaciones en las rejillas del difusor, aletas laterales y barras de torsión.

Pérez probará un nuevo paquete de actualizaciones a su monoplaza. Sam Navarro-Imagn Images
Pérez probará un nuevo paquete de actualizaciones a su monoplaza. Sam Navarro-Imagn Images

El primer registro de Pérez fue de 1:20.587, posicionándolo inicialmente en el puesto 16, aunque pronto comenzó a descender en la tabla.

La accidentada media hora inicial incluyó incidentes como la pérdida de potencia del auto de Franco Colapinto y el apagón en pista del Racing Bull de Lawson, que derivaron en la entrada del safety car y una bandera roja.

En ese contexto, Checo fue quien más vueltas dio con el compuesto rojo, mientras el resto de la parrilla probaba neumáticos medios y duros.

Pérez no confía en los neumáticos

Durante los últimos minutos de la práctica, la mayoría de los pilotos usaron neumáticos suaves.

Checo, en cambio, solo realizó dos giros con el compuesto medio, lo que limitó sus opciones de mejorar significativamente su tiempo.

Al final de la sesión, bajó su mejor marca a 1:17.926, pero esto no fue suficiente para escalar posiciones, ubicándose en el antepenúltimo lugar clasificado.

El equipo Cadillac enfrentó el desafío de optimizar el nuevo paquete de actualizaciones en un contexto de tiempo limitado, debido al formato sprint que dejó poco margen para ajustes.

Un accidente adicional, protagonizado por Alex Albon al impactar contra el muro tras atropellar a una marmota, sumó otra interrupción y obligó a la dirección de carrera a añadir 19 minutos extra para que los equipos pudieran trabajar en sus autos.

En conferencia de prensa, Checo Pérez reconoció: “Nos falta mucho, la sensibilidad adecuada en carrera y también el rendimiento con los neumáticos. Pudimos pelear durante algunas vueltas, pero luego parecía que destruíamos los neumáticos demasiado rápido”.

El equipo afrontará la carrera sprint este sábado 23 de mayo a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, con el objetivo de remontar posicio

El fin de semana en Montreal ha sido un reto para Checo Pérez y Cadillac, quienes buscarán revertir el resultado adverso en la pista.

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