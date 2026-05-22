Selección Mexicana estrena tercer uniforme negro frente a Ghana

El Tri presentará nueva indumentaria frente a Ghana. (Jovani Pérez)

La Selección Mexicana presenta su tercer uniforme en el partido amistoso ante Ghana, a menos de un mes del debut en la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre apuesta por una indumentaria negra que marca un cambio respecto a la tradición del color y busca consolidarse como nuevo símbolo durante el torneo más importante del mundo.

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El duelo en el Estadio Cuauhtémoc corresponde a uno de los tres compromisos de preparación restantes antes del encuentro inaugural frente a Sudáfrica este 11 de junio.

El cuerpo técnico aprovecha la fecha para rotar jugadores y definir la base de la convocatoria mundialista, con la expectativa de que todos tengan minutos en campo.

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El tercer uniforme negro: detalles y significado

La nueva playera, desarrollada en colaboración con Adidas, incorpora un patrón tonal formado por las letras “MX” a lo largo de la prenda.

Todo el conjunto, incluida camiseta, short y calcetas, es negro. El uniforme integra el mensaje “Somos México”, compartido también por los otros dos kits, como “un llamado a la unidad”.

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La tercera camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 destaca por su diseño negro, que fusiona elegancia y raíces prehispánicas. | (Crédito: SECTUR)

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, dijo en una entrevista: “Vestir este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país”.

El diseño se posiciona como homenaje a México, único país en albergar tres Copas del Mundo, y se estrena específicamente en este partido ante Ghana previo al Mundial.

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México vs Ghana: cuándo y dónde ver el partido

La Selección Mexicana enfrenta a Ghana este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en punto de las 20:00 horas.

El partido puede seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium. La cita es una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico observe a los futbolistas antes de entregar la lista final para el Mundial.

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El conjunto nacional continúa afinando detalles antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

Después de este compromiso, México tiene programados dos partidos amistosos más: contra Australia el 30 de mayo en Pasadena, California, y ante Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

El estreno del uniforme negro genera expectativa en la afición y se da en un contexto donde el equipo busca afinar su funcionamiento colectivo de cara a la máxima competencia internacional.

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Para Aguirre, el partido ante Ghana representa una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y observar variantes en el once inicial.

México debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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El Tri pretende perfeccionar aspectos tácticos y fortalecer su funcionamiento colectivo en Puebla tras los empates logrados en marzo ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1).