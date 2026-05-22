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Selección Mexicana estrena tercer uniforme negro frente a Ghana

El Tri lucirá completamente de negro para el partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc

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El Tri presentará nueva indumentaria frente a Ghana. (Jovani Pérez)
El Tri presentará nueva indumentaria frente a Ghana. (Jovani Pérez)

La Selección Mexicana presenta su tercer uniforme en el partido amistoso ante Ghana, a menos de un mes del debut en la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre apuesta por una indumentaria negra que marca un cambio respecto a la tradición del color y busca consolidarse como nuevo símbolo durante el torneo más importante del mundo.

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El duelo en el Estadio Cuauhtémoc corresponde a uno de los tres compromisos de preparación restantes antes del encuentro inaugural frente a Sudáfrica este 11 de junio.

El cuerpo técnico aprovecha la fecha para rotar jugadores y definir la base de la convocatoria mundialista, con la expectativa de que todos tengan minutos en campo.

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El tercer uniforme negro: detalles y significado

La nueva playera, desarrollada en colaboración con Adidas, incorpora un patrón tonal formado por las letras “MX” a lo largo de la prenda.

Todo el conjunto, incluida camiseta, short y calcetas, es negro. El uniforme integra el mensaje “Somos México”, compartido también por los otros dos kits, como “un llamado a la unidad”.

La tercera camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 destaca por su diseño negro, que fusiona elegancia y raíces prehispánicas. | (Crédito: SECTUR)
La tercera camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 destaca por su diseño negro, que fusiona elegancia y raíces prehispánicas. | (Crédito: SECTUR)

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, dijo en una entrevista: “Vestir este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país”.

El diseño se posiciona como homenaje a México, único país en albergar tres Copas del Mundo, y se estrena específicamente en este partido ante Ghana previo al Mundial.

México vs Ghana: cuándo y dónde ver el partido

La Selección Mexicana enfrenta a Ghana este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en punto de las 20:00 horas.

El partido puede seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium. La cita es una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico observe a los futbolistas antes de entregar la lista final para el Mundial.

El conjunto nacional continúa afinando detalles antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)
El conjunto nacional continúa afinando detalles antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

Después de este compromiso, México tiene programados dos partidos amistosos más: contra Australia el 30 de mayo en Pasadena, California, y ante Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

El estreno del uniforme negro genera expectativa en la afición y se da en un contexto donde el equipo busca afinar su funcionamiento colectivo de cara a la máxima competencia internacional.

Para Aguirre, el partido ante Ghana representa una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y observar variantes en el once inicial.

México debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El Tri pretende perfeccionar aspectos tácticos y fortalecer su funcionamiento colectivo en Puebla tras los empates logrados en marzo ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1).

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